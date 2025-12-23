《摩登家庭》女演員病痛多年 家屬證實：手術併發症亡

美國資深性格演員海倫希夫（Helen Siff）傳出離世消息，享壽88歲。（示意圖／翻攝自Pexel）





美國資深性格演員海倫希夫（Helen Siff）傳出離世消息，其家屬證實，海倫18日接受手術，術後不幸因併發症身亡，享壽88歲。

海倫希夫因手術併發症身亡

根據外媒《People》報導，海倫的家屬在聲明中透露，她長期深受痛苦疾病折磨，18日因手術相關併發症在洛杉磯去世。而海倫生前以專業與敬業精神聞名，家屬指出，「與海倫共事過的人都知道，她不僅是一位才華橫溢的演員，更是一位在每個片場都展現出專業精神、敬業精神和真誠友善的人，」、「她明白，每一個角色，無論大小，都是為故事貢獻有意義力量的機會。」

廣告 廣告

海倫參與作品包括《洛城法網》、《朱門恩怨》、《艾倫愛說笑》、《醫院狂想曲》、《摩登家庭》以及《人生如戲》等知名影集。除了影視演出，她在舞台劇界也表現優異，曾在《西爾維婭奶奶的葬禮》中扮演赫爾加一角，並出演過《迷失在揚克斯》等經典劇目。

家屬感嘆，「海倫擁有將哪怕是最微小的部分，都演繹得令人難忘的罕見天賦」，海倫的女兒凱倫艾倫伯格（Karen Ehrenberg）更在社群平台上發文悼念，形容「海倫是一位充滿活力、魅力四射、獨一無二的母親」、「她深愛自己的事業，但她最偉大的角色是母親和祖母」，海倫的丈夫馬歇爾與她結縭41年，已於2007年因阿茲海默症併發症去世，兒子佈魯斯則於1999年離世。



【更多東森娛樂報導】

●泰國恐怖儀式剝下「師父的臉」祭拜！引爆連環命案

●從恐怖夫家死裡逃生！姊妹慘淪「4大上流家族獵物」全面追殺

●翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天

