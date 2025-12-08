摩納哥夏琳王妃美翻耶誕卡！11歲龍鳳胎遺傳高顏值 「這成員」意外搶鏡

摩納哥王室一家四口的耶誕卡曝光。（翻攝palaisprincierdemonaco IG）

摩納哥王室向來以雍容華貴的節慶照片聞名，但近年逐漸展現更溫馨、生活化的一面。今年的王室耶誕卡曝光，除有王室一家四口高顏值亮相外，還有毛小孩加入，無敵搶鏡。

摩納哥阿爾貝二世親王（Prince Albert）與夏琳王妃（Princess Charlene）7日公開今年的耶誕賀卡，由攝影師Vanessa von Zitzewitz拍攝。畫面中，夫婦與即將滿11歲的雙胞胎——雅克王子（Prince Jacques）及嘉布麗拉公主（Princess Gabriella）坐在壁爐前，背景是耶誕樹，奢雅溫暖。而最吸睛的亮點，莫過於坐在夏琳王妃身邊的吉娃娃愛犬「哈利」（Harley）。

摩納哥王室今年的耶誕卡曝光，毛小孩「哈利」意外搶鏡。（翻攝palaisprincierdemonaco IG）

夏琳王妃的穿搭也有看頭，她穿Ralph Lauren的高領針織禮服，灰褐色系與垂墜百褶裙襬設計，既有節慶的溫暖感，又保有王妃一貫的優雅。與往年偏正式的王室禮服相比，今年的造型更柔和、親近，也呼應摩納哥王室近年耶誕卡「回歸家庭感」的風格轉變。

根據《PEOPLE》報導，其實這不是「哈利」第一次亮相於王室耶誕卡，2019年他就在賀卡中登場過。上月，夏琳王妃以摩納哥動物保護協會主席身分，參與Rokethon公益行走活動，倡導防止棄養、推廣責任領養並支援動物收容所。當天她抱著哈利出席，親和力十足，與民眾互動熱絡。王妃的兄長、協會副主席加雷斯維特斯托克（Gareth Wittstock）也一同出席，關懷動物議題。

