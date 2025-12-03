摩訶菩提寺僧俗共修 誦《無量義經》

印度摩訶菩提寺，聚集約百位僧俗共修《無量義經》。呈現佛法跨越時空、地域的感動。

清晨天光微現，印度摩訶菩提寺響起誦經聲，這是一場凝聚臥佛寺、緬甸與印度其他道場，約百人在摩訶菩提寺共修的心靈饗宴。

臥佛寺住持 Bhante Ariyapala：「為了人類，為了所有生靈，我們需要做些什麼，怎樣才能讓他們在這裡，過著幸福快樂的生活，他們的心智也會逐漸發生變化，最終得到淨化，這對每個人都非常有益，所以我也希望每個人，都能了解無量義經文和誦經。」

《無量義經》鼓勵人們修善行善，利他利己，是通往內在安穩與外在和諧的道路。

寒風中，安住心，兩小時內順利完成《無量義經》前兩品的恭誦。

馬來西亞慈濟志工 郭糧銘：「我相信這種方式，能讓更多印度民眾了解經文，因為他們更容易理解，除此之外，未來我們也希望，除了誦經之外，我們還能透過更多互動，來加深對經文的理解。」

這場共修，讓人們在佛法中獲得安定，感受信仰的力量。

