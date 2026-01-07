摩鐵主任製毒賺外快 還因這事賠了30萬元

【記者張沛森／桃園報導】桃園一名汽車旅館劉姓現場主任和製毒集團勾結，免費提供旅館房間給製毒集團分裝毒菸等，案經警方查獲送辦後，因造成汽車旅館房費損失，經負責人提告，雙方雖達成和解，由劉男賠償30萬元，但桃園地檢署仍依背信罪嫌將他起訴。

檢警調查，劉姓男子（40歲）擔任桃園一家汽車旅館現場主任期間與製毒集團掛勾，在前年12月15日起免費提供旅館房間，由以林姓男子為首的製毒集團製作毒菸，案經警方在去年4月中旬到場查獲改造手槍、卡西酮毒品與逾3000根「彩虹菸」等物後，逮捕劉男及製毒集團成員等送辦，已依製作第三級毒品等罪嫌起訴。

由於劉男提供製毒集團127天免費住宿，折算房費約21萬餘元，案經汽車旅館負責人提告，事後雙方達成和解，劉男當場給付30萬元，但仍由桃園地檢署依背信罪嫌將他起訴。

現場查獲毒菸草經由烘乾機製作。翻攝畫面

