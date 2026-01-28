摩鐵喝酒「硬上2次」！女網友懷孕墮胎怒告性侵…台中男急掏百萬換免關

記者吳泊萱／台中報導

台中一名張姓男子在交友軟體約女網友小花（化名）外出喝酒，第一次見面就把小花載到摩鐵2度性侵，害小花懷孕墮胎，張男被一狀告上法院。案件審理期間，張男辯稱「小花嘴巴說不要，身體很誠實」，法官因此認定小花有拒絕，卻被硬上，一審依強制性交罪，判張男3年徒刑。張男不服上訴，以100萬元與小花和解，二審改判2年、緩刑4年；全案可上訴。

判決書指出，張男在2024年5月22日凌晨1時許，透過交友軟體約小花外出，兩人本來約在公園，但張男以「想喝酒又怕被抓酒駕」、「有旅館優惠券」為由，並再三保證不會怎樣，獲小花同意前往摩鐵喝酒。

沒想到進了房間後，張男就對小花上下其手，小花不斷拒絕，但最後仍慘遭張男硬上2次，小花趁張男去洗澡時，傳訊息向室友求救，崩潰表示「他…Ｘ我」、「我真的覺得很噁」、「回去要洗10遍澡」、「他硬來」。最後室友幫忙叫計程車帶小花離開，小花立刻報警。

案件審理期間，張男否認犯行，辯稱二人是合意性交，並稱小花在過程中有說不要不要，但同時也有發出吟叫聲，認為小花嘴巴說不要，但身體很誠實。小花則指控，自己有試圖推開張男，且從頭到尾都說「不要」，張男還問「妳的不要是真的還是故意講的」，自己回「我是真的不要」，但對方仍然繼續做。

一審法官認為，小花已經說了不要，張男卻擅自解讀小花是刻意說反話，不採信張男說法，依強制性交罪判張男3年徒刑。對此，檢察官及張男均不服上訴。

檢察官主張，張男硬上小花2次，害小花懷孕墮胎，但張男至今仍否認犯行，犯後態度惡劣，建請法官從重量刑。張男則主張，自己已坦承犯行，並以賠償100萬元與小花調解成立，請求法官酌減其刑，給予緩刑自新機會。

法官考量張男願意分期支付百萬賠償小花，小花也表示願意原諒張男，可見張男已知反省悔悟，由於張男無犯罪前科，素行尚佳，也願意從事公益活動，二審撤銷原判決，改判2年徒刑、緩刑4年，並須接受法治教育2場次；全案可上訴。

