摩鐵喬債喬出重傷！ 「混血89」狂踹頭致昏迷指數3 辯「不想殺人沒用刀」

綽號「混血89」的網紅楊博儒，被控狂踹被害人頭部導致重度昏迷。翻攝網路

台中市綽號「混血89」網紅楊博儒，受友人委託處理20萬元債務糾紛，今年5月10日被控在汽車旅館內對被害人施暴，導致對方重度昏迷。檢方原依殺人未遂罪起訴楊男，因楊男供稱「不想殺人沒用刀」，法官認為，楊男雖造成被害人嚴重傷害，但其行為態樣與一般殺人犯行有異，改以重傷害未遂罪判處3年6月徒刑。全案可上訴。

這起暴力事件發生於今年5月10日，被告楊博儒（22歲）應綽號「判官」的洪姓男子邀請，協同處理洪男與被害人間的債務問題。雙方相約於台中市太平區一間汽車旅館談判。談判過程氣氛緊張，當洪男先行離開後，現場僅剩楊男、楊男的藍姓少年小弟與余姓被害人。

雙方隨即爆發激烈口角，被害人察覺情況不對試圖逃離，卻遭楊男及少年追趕，並被壓制在地。楊男以腳連續猛力踹踢倒臥在地的被害人頭部，導致被害人顱內出血，陷入重度昏迷，昏迷指數僅有3分。

警方循線拘提楊博儒到案後，檢方認定楊男的攻擊行為極可能致人於死，依殺人未遂罪起訴。但楊男在審理中否認有殺人的犯意，他辯稱衝突是因前一晚「混酒」導致情緒失控所致。他更強調，自己雖在車上放有2把西瓜刀防身，但從頭到尾都未取出使用，並辯稱「如果真的想殺人，不可能不用刀」。

台中地院法官勘驗現場監視器影像，證實楊男確實僅以徒手及腳踹方式攻擊，始終未持用其自行攜帶到場的西瓜刀持續攻擊。法院審酌，楊男與被害人間並無深仇大恨，且若被害人死亡，楊男為委託人處理債務糾紛的目的便無法達成。法官認定楊博儒沒有殺人的直接或間接故意。

法官審酌被告楊博儒是累犯，其犯行已造成被害人嚴重傷害，雙方雖有意願調解，但最終因條件無法達成共識而破局。同時審酌楊男從高中肄業、從事自媒體工作收入不穩定，家中尚有罹患敗血症及憂鬱症的母親需扶養，最終判處有期徒刑3年6月，全案可上訴二審。



