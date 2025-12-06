摩鐵激戰定情！人夫偕小三租屋同居 二度懷孕還生下女兒

記者楊忠翰／高雄報導

高雄市1名人夫阿豪（化名），先前與女子小萱（化名）交往並同居，小萱因此兩度懷孕，還生下1名女兒，阿豪妻子得知此事後，憤而提告求償100萬元；高雄地院認為，小萱明知阿豪已婚，仍與對方共同生活，時間長達一年6個月之久，明顯侵害阿豪妻子配偶權，遂判她應賠償20萬元。

阿豪妻子主張，2022年3月間，丈夫透過交友軟體結識小萱，隔月兩人便在汽車旅館發生性行為，同年6月間，兩人決定租屋同居，期間小萱曾流產1次，不久後她又再次懷孕，並於2023年7月產下1女，丈夫遲至2023年3月才坦承外遇生女一事。

小萱辯稱，她並不知道阿豪已婚，兩人已於2023年12月分手，阿豪妻子亦知悉此事，根據民法規定，阿豪妻子已逾兩年請求時效；法官指出，阿豪與小萱認識不久後，隨即互相透露家庭情形，阿豪亦曾提及離婚一事，小萱甚至查看過阿豪手機，阿豪臉書亦載明婚姻狀態。

法官認為，小萱知悉阿豪婚姻狀態，而且仍持續交往，已逾越一般男女交往分際，對正宮配偶權造成重大侵害，因此判小萱應賠償精神慰撫金20萬元，並按年利率5%支付利息，全案仍可上訴。

