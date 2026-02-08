摩鐵激戰已婚女職員…回味「濕整晚！要補一下」校長遭解聘、形象全崩

記者陳弘逸／花蓮報導

花蓮某國小已婚校長跟另名已婚女職員出差，上汽車旅館發生性行為，事後遭揭露，校長被解聘校長職務，回任教師，且記過2次，懲戒法庭依法將他降壹級改敘，可上訴。（示意圖／PIXABAY）

花蓮某國小伍姓校長前年跟已婚女職員小花（化名）到校外參加會議，兩人卻在會後，到鄰近汽車旅館投宿還發生肉體關係；事後，伍男還傳訊息給女方表示，「濕了整晚！需要補一下」因內容具性及性意味的騷擾言語；被對方丈夫揭露，伍男遭花蓮縣政府解聘校長職務，回任教師，且記過2次，懲戒法庭依法將他降壹級改敘，可上訴。

判決指出，花蓮某國小伍姓校長2024年跟已婚女職員小花（化名）一同到某國立大學參加會議，會後兩人前往餐敘，之後搭乘Uber因叫車地點設定錯誤，無法回訓練中心，只好到鄰近汽車旅館投宿，兩人因此發生性行是。

事後，伍姓校長以通訊軟體向小花表示「濕了整晚！需要補一下」，內容具性及性意味的騷擾言語；事後，女方丈夫，揭露此事，並控訴是「非自願發生性行是」，鬧到縣府介入調查。

透過行政調查及刑事偵查，認定伍姓校長跟小花屬合意無性騷擾之情，但仍被依法移送懲戒。

伍姓校長不否認雙方發生性行是，重申雙方合意，坦承不當，但也未規避決；他主張，已遭花蓮縣政府解聘校長職務，回任教師，且記過2次，已受相當之懲處，是因酒意一時思慮未周，逾越分際，並非慣於玩弄男女感情已深自懊悔，請求不受懲戒判決。

法官認是，伍男的行是，足以導致公眾喪失對他執行職務的信賴，嚴重損害政府及學校信譽，且他本身是小學校長是教育人員且有配偶，於男女交往分寸上本應謹慎，仍發生性行是，又以文字性騷擾，導致業務受影響，審理後，依法判決降壹級改敘，可上訴。

