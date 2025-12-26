摩鐵激戰慘賠250萬！已婚男房仲又回頭找人妻開房…法院再判賠280萬

記者吳泊萱／台中報導

台中已婚房仲睡人妻，簽和解書賠250萬罰不怕，綠帽夫一狀告上法院，再賠280萬。（示意圖／資料照）

台中一名已婚男房仲阿強（化名）與已婚女同事小美（化名）發生婚外情，兩人相約摩鐵激戰被小美丈夫抓包，阿強為了息事寧人賠了250萬元，並簽立和解書，保證日後不再與小美有工作以外的接觸，違規願賠250萬元。怎料，事隔2個月，阿強跟小美去溫泉飯店開房再度被抓包，小美丈夫一狀告上法院，法官依據和解書內容判決阿強除了應賠償250萬元，還得再賠30萬精神撫慰金；全案可上訴。

判決書指出，阿強明知小美與丈夫結褵多年，育有2子，卻多次傳送曖昧訊息，兩人於今年2月13日前往摩鐵激戰，事後被小美丈夫抓包阿強為了息事寧人，賠償小美丈夫250萬元，並簽立和解書，承諾不會再跟小美有非工作外的接觸，如有違背，願賠償250萬元懲罰性違約金。

沒想到阿強簽了和解書後，仍持續跟小美私下往來，雙方於4月29日再度前往溫泉飯店開房間，又被小美丈夫發現，這次小美丈夫一狀告上法院，要求阿強支付違約金250萬元，並請求150萬精神撫慰金。

對此，阿強辯稱當晚他與小美前往溫泉飯店，二人在7時37分進房後，小美丈夫就出現，雙方於8時4分在飯店電梯內對峙，二人在房間內時間不到30分鐘，且衣著完整，主張二人並未發生關係，並強調是受脅迫才簽和解書，且早在2月就已賠償小美丈夫250萬元。

法官審酌相關事證後認為阿強與小美在溫泉飯店內共處一室，已侵害配偶權益，且阿強早在2月就已簽立和解書，承諾不會與小美有工作以外的接觸，卻在2個多月後跟小美去開房間，屬於「明知」違反和解書約定內容，還「故意」使其發生。

法官認為二人若有用餐及休息需求，可以在超商、全家、一般餐飲處等用餐區，何必花2900元到溫泉飯店開房間休息，而且還是與「曾經合意性交被查獲」之已婚女同事偕同前往。另外，和解書違約金是在雙方合意下簽訂，因此無金額過高須酌減之必要。

法官考量阿強已婚，育有3子等一切情狀後，判處阿強應賠償小美丈夫違約金250萬元，以及精神撫慰金30萬元；全案可上訴。

