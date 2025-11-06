「摯友」、「烏梅子醬」全盜版！陸製點歌機台灣狂售千台 6嫌法辦
台中警方破獲一起重大侵權案，查獲知名汽車旅館使用侵權KTV點歌機，涉嫌從中國大陸進口未經台灣授權的歌曲，包括李榮浩的「烏梅子醬」、「摯友」等44首流行歌。涉案業者自民國109年開始營業至今，已售出超過千台設備，侵權市值高達新台幣120億元之譜！目前已將涉案科技公司負責人等6人依違反著作權法移送偵辦。
台灣警方近日破獲一起重大侵權案件，查獲台中七期知名汽車旅館使用侵權KTV點歌機。經調查，點歌業者自中國大陸進口機台，下載未經台灣授權的歌曲，再出租或販售給KTV、汽車旅館、俱樂部等營業場所。此案從109年開始營業至今，已售出超過千台設備，侵權市值高達120億元。警方已將涉案科技公司負責人等6人依違反著作權法移送偵辦。
刑事警察局人員日前前往台中西屯區一家知名汽車旅館，搬出多箱裝有雲端點歌機的主機和螢幕。這些設備涉嫌下載未取得在台授權的歌曲，供客人歡唱。警方調查發現，該點歌系統侵權歌曲包括李榮浩的「烏梅子醬」、「摯友」、「有一種悲傷」、「感情用事」、「血腥愛情故事」等共44首流行歌。
刑事警察局副大隊長葉明鐘表示，警方是接獲檢舉指稱某汽車旅館涉嫌播放侵權歌曲。經調查，該雲端點歌機上盒是中國大陸廣東業者生產製造，再由台灣某科技公司代理進口，並透過網路連接中國大陸雲端曲庫，下載未經授權的歌曲。
警方進一步調查發現，涉案業者自109年開始經營，在新北、台中、雲林、高雄等地設立營業據點，專門出租、販售點歌機給KTV、汽車旅館、俱樂部、酒吧酒店、小吃部等營業場所，收取租金及相關服務費。目前在該雲端點歌機的官網上，仍可看到一台售價為3萬9千元，主打擁有70萬首雲端歌曲。
刑事警察局隊長林建志強調，僅查獲的2間汽車旅館，從前年到查獲為止，精算結果約有200萬元，但實際不法所得應該更高。警方也找上使用過該設備的台中七期汽車旅館，業者表示已不再使用該點歌機，且房間也已改成無KTV設備。
最終，警方帶回涉案科技有限公司陳姓負責人和楊姓業務經理等6人，將依違反著作權法罪嫌移送地檢署偵辦。
更多 TVBS 報導
剪鐵窗還踩神桌！「金牌特惡」夜闖宮廟竊金牌 只為還債
前租客「開車擋門口縱火」害母女2死 家屬控：嫌犯狡猾又過分
預付卡掮客落網！專找衛武營公園遊民辦卡高價轉賣 警直搗DMT機房
21歲男吸K他命還開車！警攔查聞出「濃味」 車藏三毒全栽了
其他人也在看
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 13 小時前
影/詐騙45億！太子集團豪乳助理「15萬交保」露齒燦笑
柬埔寨「太子集團控股」因涉跨國詐騙洗錢遭美國檢調起訴，檢警昨天（4日）查扣集團在台資產，總額逾45億元，拘留25名人，其中有11人移送北檢複訊，檢方複訊後諭知主嫌王昱棠等9人交保，其中包括太子集團主席陳志的陸籍親信李添，在台灣的助理劉純妤，她以15萬交保開心離開北檢。中天新聞網 ・ 1 天前
柯文哲好慘？太子集團詐45億「特助15萬交保」 醫對比嘆：在台灣好好讀書有什麼用
檢調偵辦太子集團跨國詐騙洗錢案，查扣不法所得超過45億元，昨（4）日拘提主嫌王昱棠等25名被告到案，其中一名外貌姣好的「爆乳特助」劉純妤15萬元交保後笑著離開，引發網友熱議。對此，胸腔科醫師蘇一峰在臉書發文嘲諷，對比前台北市長柯文哲找無金流，羈押了1年、7000萬交保，這群人詐騙45億最後15萬交保，在台灣好好的讀書有什麼用。由柬埔寨華人陳志主導的「太子......風傳媒 ・ 10 小時前
黃明志15年女友陪投案！正面照曝…網讚：神似越南林志玲
娛樂中心／張予柔報導網紅謝侑芯日前赴馬來西亞進行工作時，傳出因突發性健康因素猝逝。大馬警方後續發現黃明志當時也在命案現場，不僅持有毒品，還驗出陽性反應，事後警方將原先的猝死案改以謀殺案偵辦，他也在遭通緝逃亡數小時後，今（5）日凌晨在律師和交往15年的女友Sarah陪同下到警局投案。值得注意的是，Sarah清秀的外型，也意外成為焦點。民視 ・ 1 天前
黃明志涉謀殺謝侑芯 大馬律師逆風籲1事！
娛樂中心／江姿儀報導網紅「護理女神」謝侑芯日前赴馬來西亞進行拍攝工作，傳出猝逝消息，震驚台灣粉絲。大馬警方後續發現黃明志當時也在命案現場，不僅持有毒品，還驗出陽性反應。警方為釐清案情，已向法院申請延押6天，台、馬社會大眾與媒體高度關注，對此大馬律師陳博雄發文，逆風喊「看不到任何謀殺或誤殺證據」，認為媒體報導過度渲染而「不公平」。民視 ・ 12 小時前
140億美元比特幣沒收！ 美港星泰追殺「太子」詐騙帝國
太子集團創辦人陳志，因涉嫌強迫勞動、詐騙，遭到美國制裁通緝，價值140億美元的比特幣等資產都被沒收。目前陳志仍持續失聯，為了徹底擊破這個跨國洗錢鏈，包括香港、新加坡、泰國當局也出手，包含沒收遊艇、豪車等，亞洲政府凍結的相關資產，總價值超過百億台幣。TVBS新聞網 ・ 22 小時前
陳梅慧今冥誕！太子集團「19人交保」 粉專列生前事蹟惹鼻酸
柬埔寨「太子集團」涉跨國洗錢，更透過加密貨幣詐騙、線上博奕，台灣檢近日大規模搜索，昨（4）日拘提25名被告到案，其中有19名被告分別被以3萬至100萬元不等金額交保。對此，臉書粉專「不禮貌鄉民團」表示，今日是已故的金融犯罪調查師陳梅慧的冥誕，而她一直到過世前都在跟詐騙集團作戰，這樣的巧合讓不少網友感到鼻酸。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
青鳥男神涉毒捲網紅命案 我國官方遭疑冷處理
據悉，謝侑芯家屬委託律師赴馬國處理司法程序與後事，其經紀人也透過關係找人至當地了解案情，我外館均提供必要協助。相比網路批評黃明志的聲浪不斷，我官方卻沒隻字片語，雖說案件仍在偵辦，但仍讓人質疑與黃的政治立場有關。2020年震驚全國的馬國女大生命案，被害人在台南...CTWANT ・ 1 天前
我的外送呢？男取餐竟看到「餐點被吃了」 他不承認回：我剛買
桃園一名陳先生日前透過外送平台訂餐，卻發現早餐被社區內一名經濟困難的住戶吃掉！當陳先生前往警衛室取餐時，看到該名男子正在享用疑似自己點的餐點，經過對話及警衛確認後，證實早餐確實被對方吃掉。原來，這名男子經濟狀況不佳，平時靠著領取愛心餐維生。雖然陳先生最終選擇不追究這筆300多元的損失，但這起事件也讓他決定改變外送付款方式，未來會選擇貨到付現，以增加交易安全性。TVBS新聞網 ・ 1 天前
黃明志捲台灣網紅謝侑芯命案 馬來西亞警方扣留6天偵辦
馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，他今天表示，自己不會逃，會全力協助警方調查。馬來西亞警方今天起扣留黃明志6天，以利進一步偵辦案件。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
豪奢裝潢！傳太子集團招待所設台北101 交保女助理意外成「嬌點」
即時中心／顏一軒報導柬埔寨「太子集團控股」陳志等人涉嫌詐欺、洗錢等罪，遭美國檢方起訴，並制裁相關涉案公司與個人資產，昨（4）日北檢查扣太子集團在台資產逾45億元，並兵分47路大搜索、約談相關人士。其中以15萬交保的天旭總經理李添在台秘書劉純妤，由於穿著火辣加上身材姣好，因此備受外界關注；而外傳太子集團的私人招待所，竟然就設在台北101大樓，且內部裝潢相當豪奢。民視 ・ 1 天前
停砍軍公教年金首戰結果出爐！翁曉玲喊年改必踩煞車 李來希曝院會決戰時程
民進黨政府推動軍公教年金改革（年改）政策至今上路超過7年，所得替代率將逐年減少1.5%，引發退休軍公教團體不滿。在國民黨將「停砍年金案」列為本會期優先法案後，立法院司法及法制委員會（司委會）今（5）日審查國民黨團共計26個版本的「停砍年金」提案，會中朝野立委激烈交鋒，民進黨團指控司委會召委、國民黨立委翁曉玲「沒收討論」；翁曉玲則強調錯誤的年改政策必須踩煞車。......風傳媒 ・ 1 天前
陷「普發現金一萬」詐騙 台北婦接一通電話被騙300萬
政府普發現金一萬元登記將於11月5日開放，詐騙集團卻趁機行騙！台北市一名婦人遭詐騙集團謊稱有人盜用其個資辦理普發現金，並被轉接假檢警聲稱需代管財產，導致損失300萬元。警方已逮捕一名25歲張姓詐欺車手，該名車手坦承每跑一單能獲得十萬元，並已將詐騙所得全數上繳。警方呼籲，政府發放現金不會要求監管帳戶或匯款，如有疑問應撥打165反詐騙專線查證，以免遭受更大損失！TVBS新聞網 ・ 1 天前
停砍軍公教年金三讀在即？她揭各職業月領落差破4萬：240萬老人低於貧窮線
軍公教年金改革（年改）議題成為立法院本會期朝野攻防焦點，立法院司法及法制委員會今（5）日審查國民黨團共計26個版本的「停砍年金」提案，主張逐年降低停止所得替代率，會中朝野立委數度言詞交鋒；由於民眾黨團亦支持停砍年金，並同時也要求政府撥補，雖民進黨團極力反對，但藍白在有共識的情況下，要力拚下（12）月完成三讀。對此，時代力量黨主席王婉諭今在臉書質疑，此刻全台......風傳媒 ・ 1 天前
命案倒帶48小時！謝侑芯「機場→飯店過夜黃明志」重建 警駁斥第3人在場
42歲馬來西亞歌手黃明志（Namewee）捲入網紅「護理女神」謝侑芯命案風暴，神隱多日後終於在今（11/5）日凌晨現身投案，馬來西亞媒體報導，警方證實黃明志已前往吉隆坡警區報到，目前依刑事法典第302條（謀殺罪）延扣7天調查。太報 ・ 1 天前
他50歲勞保一次領爽花光「還能工作有後路」…被資遣才驚覺4大國家補助全沒了：代價遠超過想像
勞保年金月領的法定請領年齡是65歲，但也有人選擇提早退休一次領，最早可在50歲、年資滿25年時申請，因此退保時仍在壯年階段。有名勞工在同公司投保25年後，符合一次領資格，他認為自己仍處壯年、未來可繼續工作，開心退保把領到的錢花光。沒想到他再度就業時，身體漸漸出現狀況，被診斷為三高高危險群，無法負荷公司高壓的工作模式，最後被公司資遣。當他想申請失業給付時，卻被勞保局拒絕……幸福熟齡 ・ 13 小時前
太子集團涉洗錢45億 擁11戶豪宅+48車位 「在台操盤手」現身
太子集團涉嫌跨國詐騙遭搜索！警方在台47處行動，查扣高達45億不法資產，包含北市大安區11戶豪宅和48個車位，顯示其驚人財力。集團在台重要操盤手終於現身，包括涉協助洗錢的施姓、黃姓女子等人。檢調發現，太子集團在台涉四大違法，犯罪版圖更擴及帛琉，然而幕後首腦陳志仍在逃！TVBS新聞網 ・ 1 天前
謝侑芯遭毒殺？扯出黃明志 馬國1神秘單位追查「關鍵進度曝光」
台灣網紅「護理女神」謝侑芯日前在馬來西亞猝逝，全身赤裸陳屍飯店浴缸內，歌手黃明志當時也在現場，毒品尿檢呈陽性反應。黃明志被大馬警方發布通緝後，5日凌晨才在律師陪同下現身警局說明。據悉，謝侑芯命案爆發後，警方立即動員重案組D9介入偵辦，全案在他們主導下秘密進行。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
普發1萬剛登記！他接「1電話」300萬沒了 最新詐騙手法曝光
普發1萬登記正式開跑，但沒想到有民眾還沒領到錢就被詐騙！一名受害者表示，近來接到假郵局人員的電話，聲稱他被盜用身分，1萬元已經被盜領了，他當下非常驚訝，因此照著對方的指示操作，結果最後損失300多萬元，讓他相當崩潰，「那是我省吃儉用的所有積蓄。」三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
陳志副手月砸百萬包養龍亨妹 誇「台灣妹最讚」！太子高層奢華生活全曝光
自柬埔寨起家的跨國詐騙集團「太子集團」在台的金流與招待網絡全面曝光。台北地檢署4日指揮法務部調查局、刑事警察局及大安分局兵分47路搜索全台據點，拘提25人到案，其中包括太子集團台灣最高階幹部王昱棠、特助李守禮與人資長辜淑雯等人，全案依《組織犯罪條例》、《洗錢防制法》與賭博罪偵辦中。鏡報 ・ 7 小時前