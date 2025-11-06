台中警方破獲一起重大侵權案，查獲知名汽車旅館使用侵權KTV點歌機，涉嫌從中國大陸進口未經台灣授權的歌曲，包括李榮浩的「烏梅子醬」、「摯友」等44首流行歌。涉案業者自民國109年開始營業至今，已售出超過千台設備，侵權市值高達新台幣120億元之譜！目前已將涉案科技公司負責人等6人依違反著作權法移送偵辦。

「摯友」、「烏梅子醬」全盜版！陸製點歌機台灣狂售千台 6嫌法辦。(圖／TVBS)

台灣警方近日破獲一起重大侵權案件，查獲台中七期知名汽車旅館使用侵權KTV點歌機。經調查，點歌業者自中國大陸進口機台，下載未經台灣授權的歌曲，再出租或販售給KTV、汽車旅館、俱樂部等營業場所。此案從109年開始營業至今，已售出超過千台設備，侵權市值高達120億元。警方已將涉案科技公司負責人等6人依違反著作權法移送偵辦。

廣告 廣告

侵權「陸製點歌機」在台灣狂售 台中豪華汽旅也中招。(圖／TVBS)

刑事警察局人員日前前往台中西屯區一家知名汽車旅館，搬出多箱裝有雲端點歌機的主機和螢幕。這些設備涉嫌下載未取得在台授權的歌曲，供客人歡唱。警方調查發現，該點歌系統侵權歌曲包括李榮浩的「烏梅子醬」、「摯友」、「有一種悲傷」、「感情用事」、「血腥愛情故事」等共44首流行歌。

刑事警察局副大隊長葉明鐘表示，警方是接獲檢舉指稱某汽車旅館涉嫌播放侵權歌曲。經調查，該雲端點歌機上盒是中國大陸廣東業者生產製造，再由台灣某科技公司代理進口，並透過網路連接中國大陸雲端曲庫，下載未經授權的歌曲。

中國點歌機侵權 台業者引進遭警逮捕。(圖／TVBS)

警方進一步調查發現，涉案業者自109年開始經營，在新北、台中、雲林、高雄等地設立營業據點，專門出租、販售點歌機給KTV、汽車旅館、俱樂部、酒吧酒店、小吃部等營業場所，收取租金及相關服務費。目前在該雲端點歌機的官網上，仍可看到一台售價為3萬9千元，主打擁有70萬首雲端歌曲。

刑事警察局隊長林建志強調，僅查獲的2間汽車旅館，從前年到查獲為止，精算結果約有200萬元，但實際不法所得應該更高。警方也找上使用過該設備的台中七期汽車旅館，業者表示已不再使用該點歌機，且房間也已改成無KTV設備。

最終，警方帶回涉案科技有限公司陳姓負責人和楊姓業務經理等6人，將依違反著作權法罪嫌移送地檢署偵辦。

更多 TVBS 報導

剪鐵窗還踩神桌！「金牌特惡」夜闖宮廟竊金牌 只為還債

前租客「開車擋門口縱火」害母女2死 家屬控：嫌犯狡猾又過分

預付卡掮客落網！專找衛武營公園遊民辦卡高價轉賣 警直搗DMT機房

21歲男吸K他命還開車！警攔查聞出「濃味」 車藏三毒全栽了

