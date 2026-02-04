摯愛都來陪大S「言承旭痛哭被周渝民攙扶」 網讚：祂是很有福報的人

記者趙浩雲／台北報導

大S「全白雕像」曝光。（圖／記者趙于瑩攝影）

女星大S（徐熙媛）於去年2月因流感併發肺炎辭世，享年48歲。適逢逝世滿一周年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像，日前於金寶山正式揭幕，地點選在新北市金山，許多演藝圈好友低調到場致意，而大S的「舊愛新歡」包括言承旭、周渝民等人都到達現場，被網友形容大S真的是很有福報的人。

令人動容的是，曾在大S生命中佔有重要位置的男人們，幾乎全數到齊。包括戲裡情人言承旭、戲裡情人也是現實中前情人的周渝民，以及一路陪伴到最後、也是現在與永遠情人的具俊曄，全都現身悼念。

言承旭（右）、周渝民（左）一同離場。（圖／記者趙于瑩攝影）

網友發文說，大S其實是一個很有福報的人，無論戲裡或戲外，她都留下深刻而真誠的情感連結，「戲裡的情人來了，戲裡也是現實前情人的人也來了，更早之前的前情人、現在與未來的情人也在，這樣的人生，其實很圓滿。」相較之下，外界也注意到大S的前夫汪小菲則是靜悄悄。有親友直言，這一天只屬於真正的思念與祝福，「至於那位愛新覺羅的前夫，就不必了。」

具俊曄（左二）參與週年雕像揭幕。（圖／經紀公司提供）

