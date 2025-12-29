摸到後膝窩有腫塊 醫：貝克氏囊腫作怪

骨科醫師陳威仁提醒，貝克氏囊腫雖屬良性腫瘤，但若反覆疼痛、影響行動，甚至造成神經、血管壓迫，建議及早就醫檢查。





50歲女性患者近期覺得右腳後膝窩有異樣，摸起來像有顆「腫瘤」，在上下樓梯、蹲跪時會出現壓迫感，嚴重時還會伴隨麻木感。求診中國醫藥大學新竹附設醫院骨科醫師陳威仁，經診斷為「貝克氏囊腫」膕窩囊腫約5公分，經醫病溝通後，病人接受微創膝關節鏡手術治療，手術約30分鐘，術後隔天即可下床活動，兩天後順利出院。

骨科醫師陳威仁表示，貝克氏囊腫常見於中高齡族群，主要還是跟退化性膝關節炎伴隨，成因是關節腔內關節液過多(膝蓋積水)，過多的關節液因為膝內壓力過大經由膝關節後方的單向閥門流出，堆積在膝窩後方，形成一顆「水球」。

骨科醫師陳威仁表示，傳統手術需在後膝窩開較大的傷口切除囊腫，傷口疼痛度較高、疤痕較明顯也容易造成疤痕攣縮，影響關節活動度。以微創膝關節鏡手術，僅需3至4個小傷口，即可引流囊腫、清除囊壁，並可以同時檢查關節腔內其他病灶，復原快、疼痛少、疤痕小，大幅降低術後對日常生活的影響。

骨科醫師陳威仁提醒，貝克氏囊腫雖屬良性腫瘤，但若反覆疼痛、影響行動，甚至造成神經、血管壓迫，建議及早就醫檢查，釐清是否伴隨退化性關節炎或半月板損傷。平時應避免過度蹲跪，養成正確運動習慣，強化大腿肌肉，才能降低關節提早老化、反覆積水與囊腫生成的風險。

