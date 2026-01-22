摸彌勒佛肚子 越南移工刮中1200萬頭獎

▲台灣彩券公司今（22）日表示，今（2026）首個「1200萬大吉利」頭獎出現了，高雄越南籍年輕男性摸彌勒佛，幸運刮中頭獎。（圖／台灣彩券公司提供）

[NOWnews今日新聞] 全台首個刮刮樂「1200萬大吉利」頭獎在高雄市岡山被刮出了！台灣彩券公司今（22）日表示，這名頭獎得主是1位年輕越南男性移工，這名幸運兒連買了好幾張，刮到最後1張時，輕摸店內彌勒佛的肚子，用不太標準的中文虔誠地說：「希望這張讓我中大獎」，結果真的抱走1200萬元頭獎。

首個「1200萬大吉利」頭獎在高雄市岡山區新樂街52之3號的「籤上籤彩券行」被刮出，還是一位年輕越南籍男性移工，彩券行代理人林小姐轉述，當天有3名越南籍客人一起來彩券行買刮刮樂。

她回憶其中1人連續買好幾張「1200萬大吉利」，刮到最後一張時，他抬頭看到店裡供奉的彌勒佛笑得燦爛，突然靈機一動，一手拿著刮到一半的「1200萬大吉利」，另一手輕摸彌勒佛的肚子。

不僅如此，這名頭獎得主還用不太標準的中文虔誠地說:「希望這張讓我中大獎」，沒想到竟幸運刮中頭獎1200萬元。代理人林小姐也開心表示，原來彌勒佛好運加持是不挑人、不分國籍的。

