摸彌勒佛肚子！越籍男買刮刮樂 中1200萬大吉利

春節期間想試手氣的朋友們，都希望能得到財神爺眷顧。台灣彩券今天（22日）證實，全台第一張面額1000元的「1200萬大吉利」刮刮樂頭獎已經正式宣告誕生。這份驚喜大獎降臨在高雄市岡山區，中獎人竟然是一位年輕的越南籍男性移工。他在刮獎的關鍵時刻，對著店內的彌勒佛做了一個充滿靈性的舉動，沒想到幸運女神真的降臨在他身上，讓他一秒晉升千萬富翁。

三名友人結伴同行

這次開出千萬頭獎的幸運地點，是位在高雄市岡山區新樂街52之3號的「籤上籤彩券行」。根據彩券行代理人林小姐的描述，案發當天有3名越南籍客人一起走進店內，打算趁著年節氣氛試試手氣。其中一名年輕男子對「1200萬大吉利」這款刮刮樂情有獨鍾，連續買了好幾張坐在店裡開刮。雖然前幾張只有零星小獎，但他並沒有灰心，直到刮到最後一張時，彷彿感應到了財神爺的召喚。

摸佛肚虔誠祈求

當這名移工刮到最後一張時，他偶然抬頭看到彩券行內供奉的彌勒佛正笑得燦爛，突然靈光一閃。他一手拿著還沒刮完的刮刮樂，另一手則溫柔地摸了摸彌勒佛圓滾滾的肚子，還用不太標準的中文小聲祈禱，希望這張能讓他中大獎。沒想到就在這個舉動之後，他低頭刮出剩下的區塊，眼前竟然出現了1200萬元這個夢幻數字。當場所有人都驚呆了，現場氣氛瞬間沸騰，這名年輕移工更是不敢置信地反覆確認。

好運加持不分國籍

代理人林小姐開心地表示，看到店裡的常客中大獎，真的比誰都興奮。她感嘆地說，原來神明的好運加持真的不挑人，也不分國籍，只要心誠則靈就有機會獲得眷顧。這則喜訊迅速在岡山地區傳開，不少路過的民眾也紛紛湧進彩券行，希望能摸摸那尊帶來好運的彌勒佛，吸取一點千萬頭獎的喜氣。台彩也提醒民眾，目前「1200萬大吉利」仍有其他大獎名額尚未領取，下一個幸運兒可能就在身邊。

