摸清「沈伯洋底細」將出招？邱毅斷言2關鍵

▲中國依違反《反分裂國家法》正式立案調查民進黨立委沈伯洋。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 中國重慶公安日前宣布，針對中共認定的「台獨頑固分子」、民進黨立委沈伯洋正式立案調查；隨後，中國官媒《央視》在9日上午釋出名為「起底台獨沈伯洋」的影片，聲稱可透過國際刑警組織對其展開全球通緝。對此，前立委邱毅估計，很快就會出現沈伯洋父子的相關醜聞，至於眾多人選中偏偏挑上沈，正因為抓他不但師出有名，還可以落實，也就是抓他最有把握。

邱毅表示，中國國台辦再嚴厲批沈伯洋，這件事不可能雷大雨小了，看來中國對沈伯洋已摸清底，正在加大打擊力道，他估計很快地會有爆點，沈伯洋父子的相關醜聞會出現。民進黨看來是要丟棄沈伯洋了，聽聽卓榮泰怎麼說，他要沈伯洋「不要擔心」、「相信你自己可以解決」、「相信不會影響你的正常生活」，講的都是一堆空話。

廣告 廣告

邱毅續指，賴清德的反應更有趣，沈伯洋是他的愛將，他欽點沈伯洋擔任不分區立委第一名；現在沈伯洋有難，他卻把球踢給韓國瑜，要韓國瑜聲援沈伯洋。看到這些反應，不知沈伯洋有沒有感覺寒心，看來民進黨是不準備救他了。

邱毅提到，有人勸進沈伯洋選台北市長，更有人說明年APEC在深圳舉行，沈伯洋應代表台灣參加。聽到這些黃鼠狼拜年不懷好意的說法，把沈伯洋搞得更怕了，連回答時嘴角都微微顫抖。沈伯洋自己應該清楚，台獨頑固分子清單𥚃有20多人，為什麼中國獨挑中他？答案很簡單，因為抓他不但師出有名，還可以落實，也就是抓他最有把握。

最後，邱毅更強調，前立委郭正亮講的沒錯，中國掌握的犯罪證據一定更多，除了違反《反分裂國家法》，應該還有其他的刑事犯罪，為什麼由重慶公安來負責立案偵查，重慶公安手𥚃握著什麼秘密武器？

更多 NOWnews 今日新聞 報導

力推沈伯洋選台北市長！她大酸「曹公送箭」：挺喜歡的

鄭麗文誤植228史實！陳文茜大嘆「劍橋碩士」：對國家多不熟

賴清德喊話韓國瑜站出來！郭正亮曝「這盤算」：後面有話術