摸清「沈伯洋底細」將出招？邱毅斷言2關鍵
[NOWnews今日新聞] 中國重慶公安日前宣布，針對中共認定的「台獨頑固分子」、民進黨立委沈伯洋正式立案調查；隨後，中國官媒《央視》在9日上午釋出名為「起底台獨沈伯洋」的影片，聲稱可透過國際刑警組織對其展開全球通緝。對此，前立委邱毅估計，很快就會出現沈伯洋父子的相關醜聞，至於眾多人選中偏偏挑上沈，正因為抓他不但師出有名，還可以落實，也就是抓他最有把握。
邱毅表示，中國國台辦再嚴厲批沈伯洋，這件事不可能雷大雨小了，看來中國對沈伯洋已摸清底，正在加大打擊力道，他估計很快地會有爆點，沈伯洋父子的相關醜聞會出現。民進黨看來是要丟棄沈伯洋了，聽聽卓榮泰怎麼說，他要沈伯洋「不要擔心」、「相信你自己可以解決」、「相信不會影響你的正常生活」，講的都是一堆空話。
邱毅續指，賴清德的反應更有趣，沈伯洋是他的愛將，他欽點沈伯洋擔任不分區立委第一名；現在沈伯洋有難，他卻把球踢給韓國瑜，要韓國瑜聲援沈伯洋。看到這些反應，不知沈伯洋有沒有感覺寒心，看來民進黨是不準備救他了。
邱毅提到，有人勸進沈伯洋選台北市長，更有人說明年APEC在深圳舉行，沈伯洋應代表台灣參加。聽到這些黃鼠狼拜年不懷好意的說法，把沈伯洋搞得更怕了，連回答時嘴角都微微顫抖。沈伯洋自己應該清楚，台獨頑固分子清單𥚃有20多人，為什麼中國獨挑中他？答案很簡單，因為抓他不但師出有名，還可以落實，也就是抓他最有把握。
最後，邱毅更強調，前立委郭正亮講的沒錯，中國掌握的犯罪證據一定更多，除了違反《反分裂國家法》，應該還有其他的刑事犯罪，為什麼由重慶公安來負責立案偵查，重慶公安手𥚃握著什麼秘密武器？
更多 NOWnews 今日新聞 報導
力推沈伯洋選台北市長！她大酸「曹公送箭」：挺喜歡的
鄭麗文誤植228史實！陳文茜大嘆「劍橋碩士」：對國家多不熟
賴清德喊話韓國瑜站出來！郭正亮曝「這盤算」：後面有話術
其他人也在看
讓沈伯洋戰北市？她遞請願表：請賴主席「順應民意」
2026九合一選舉將至，民進黨台北市長人選備受關注，聯電創辦人曹興誠今（12）日建議總統兼民進黨主席賴清德，應徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長，認為沈各方面都能輾壓現任市長蔣萬安，引發外界熱議。對此，國民黨前發言人楊智伃也上傳一張有自己簽名的請願表，希望賴清德「順應民意」、讓沈伯洋代表民進黨出戰台北市長選舉。中時新聞網 ・ 6 小時前
曹興誠薦沈伯洋戰北市 粉專「反串」列五大優勢喊「蔣萬安慘了」
[Newtalk新聞] 聯電創辦人曹興誠今天（12日）發文「賴總統應該徵召沈伯洋參選台北市長」，認為可以「輾壓」蔣萬安。政治粉專「逆風的烏鴉」列出沈伯洋「五大優勢」，直指沈是「蔣萬安最大的敵人」。不過，參考該粉專過去發文型態，疑似為反串手法放大解讀，在同溫層掀起「認真」疑問與「我要看到被輾壓」的戲謔留言。 曹興誠臉書發文，呼籲民進黨總統賴清德徵召沈伯洋參戰台北市長，回擊中共跨境通緝。他批評立法院長韓國瑜難跨黨聲援，賴總統僅口頭支持，應以選戰展現民主決心。 「逆風的烏鴉」粉專以「蔣萬安最大的敵人」為題，細數沈伯洋「優勢」：年輕4歲、台大法律勝政大外交、律師外加教授與補習班老師、家族兩岸賺錢經驗、獲美英資金補助。結尾喊「蔣萬安就慘了」，明顯反串諷刺。挺藍網友秒懂，留言「認真？」帶問號表懷疑，「我要看到被輾壓」直指沈伯洋將被蔣萬安輾壓。 反串發文日前也發生在桃園，桃園市國民黨議員詹江村（綽號村長）評論民進黨立委王義川可能披掛上陣，征戰搶奪2026桃園市長寶座；以「張善政危險了」為題發文，稱「原以為民進黨桃園沒人了，沒想到這反而把民進黨逼出大招」、「國民黨上上下下，最害怕就是民進黨丟出王義川這新頭殼 ・ 10 小時前
主持中常會處女秀適逢國父誕辰 鄭麗文：要給年輕人舞台
為紀念中國國民黨總理孫中山先生160週年誕辰，國民黨今(12)日於中央黨部舉辦獻花致敬及紀念活動。鄭麗文主席致詞時指出，希望天下為公的理想，絕對不是天邊遙不可及的彩虹，而是一步一步的堅持下，逐漸的實踐。她說，「我們不只是要帶給2,300萬人美好的未來與兩岸的和平，甚至帶給整個人類和平大同」。讓此理想不再是幻想跟夢想，是一代接一代都要努力實踐的目標。中天新聞網 ・ 7 小時前
影／紀念總理160週年誕辰 鄭麗文：天下為公絕非天邊遙不可及彩虹
紀念中國國民黨總理孫中山160週年誕辰，國民黨今天（12日）在中央黨部舉辦獻花與紀念活動。黨主席鄭麗文致詞時指出，「天下為公」的理想絕對不是天邊遙不可及的彩虹，而是要在一步一步堅持下、逐漸實踐。強調我中廣新聞網 ・ 7 小時前
爭取港澳包機直飛台東 黃建賓盼中央獎勵推動
（中央社記者盧太城台東縣12日電）台東縣國民黨立委黃建賓今天表示，中央應加強政策誘因，提供獎勵機制，推動港澳包機直航台東，振興東部觀光旅遊。中央社 ・ 7 小時前
燈會大作搶進德國柏林摘金獎 黃偉哲：台南文創美學開新局
《靈動的目光》是一件長達85公尺的巨型光雕藝術作品，由藝術總監陳怡潔、音樂總監王希文共同帶領上百人跨領域創作而成。他們的理念著重於重新詮釋台南的歷史與信仰，也運用人工智慧（AI）、3D光雕投影、擴增實境（XR）等前瞻科技，將臺灣廟宇國寶級工藝、南管古調、族群文化...CTWANT ・ 7 小時前
首屆「企業海洋永續貢獻獎」盛大頒獎 (圖)
海洋委員會12日在台北舉辦首屆企業海洋永續貢獻獎頒獎典禮，副總統蕭美琴（前左4）出席表揚17家企業，與海委會主委管碧玲（前左5）一同和獲獎企業代表合影。中央社 ・ 7 小時前
周玉蔻批韓國瑜「降格為國台辦主任」 坐等梁文傑出來電
針對中國制裁民進黨立委沈伯洋並威脅透過國際刑警抓捕，總統賴清德昨（11日）呼籲立法院長韓國瑜出面聲援，韓今（12日）形容此舉如「自己生病，讓別人吃藥」，並建議賴應廢除民進黨台獨黨綱、撤回「中國大陸為境外敵對勢力」說法，才能解決問題。對此，資深媒體人周玉蔻批評韓的言論將自身角色降格為中國「國台辦主任」，並表示坐等陸委會副主委梁文傑以金句妙語「電他」。鏡新聞 ・ 7 小時前
爭取參選台北市長 吳怡農盼黨內有志者儘早表態
（中央社記者葉素萍台北12日電）壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前赴民進黨中央遞交意願表，爭取民進黨提名參選台北市長。不過，傳出黨內有人點名行政院副院長鄭麗君很適合出戰台北市長，對此，吳怡農今天說，公開邀請有志向的人，儘早表態、宣布爭取，公平競爭、透過民調方式，找到最強候選人。中央社 ・ 7 小時前
賴籲韓「聲援沈伯洋」 網出征嗆：到底誰是總統？
大陸重慶公安日前對中共認定的「台獨頑固分子」、民進黨立委沈伯洋立案調查，引發外界熱議，在今（11）日，總統賴清德喊話立法院長韓國瑜「站出來維護國會尊嚴」、應率跨黨派委員來聲援沈，許多網友也在賴的貼文留言，但當中有不少負面內容，包括「總統是幹什麼用的，什麼都推」、「現在到底誰是總統」。中時新聞網 ・ 1 天前
綠批不見立法院長風骨與肩膀：總統捍衛憲政體制何錯之有？
立法院長韓國瑜今(12)日就立委沈伯洋遭大陸「立案偵辦」回應總統賴清德，民進黨發言人吳崢隨後表示，韓國瑜在賴清德的提醒下，藉機指桑罵槐，更對台灣民主自由的理解錯誤。如果韓國瑜身為中華民國立法院院長，不認為台灣是主權獨立的國家，或不認為中華民國和中華人民共和國互不隸屬，大可大大方方講出來；否則賴清德堅持捍衛台灣自由民主的憲政體制，何錯之有？中時新聞網 ・ 7 小時前
不斷更新／花蓮2村里颱風假！22縣市都宣布了 明日停班課全台資訊一次看
即時中心／徐子為報導鳳凰颱風持續逼近台灣，今（12）晚於屏東恆春半島登陸，但外圍環流配合東北季風，全台多地今日依舊風勢猛烈。。以下為《民視新聞網》整理全台各縣市停班、停課資訊。民視 ・ 1 小時前
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
不斷更新／鳳凰來襲！金門縣正常上班、上課 13日颱風假一次看
鳳凰颱風已於今（12）日晚間19時40分登陸恆春半島，目前已減弱為熱帶性低氣壓。中央氣象署預測，明日受到熱帶性低氣壓影響及東北季風增強，中部以北及東北部天氣轉涼，桃園以北地區有雨，並有局部大雨發生，其中基隆北海岸、大台北山區有局部豪雨發生的機率。《三立新聞網》也持續為讀者整理並更新各縣市停班課狀況。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 11 小時前
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
外送員的逆襲！訂3杯飲料送上樓放鞋櫃、他收「天價罰款檢舉單」哭了
近日，新北市土城一名網友，使用外送APP訂購了3杯飲料，並要求外送員送上樓，放置在門外的鞋櫃上，沒想到事後，竟收到一張檢舉單，將面臨天價罰款，讓他直呼「原來請土城581外送，會順便送你一張檢舉單」，並將其PO在社群平台《爆料公社》，引發輿論關注，但有網友直言「違規就沒什麼好說的，認罰吧」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
安歆澐公布家暴照！痛訴腦嚴重缺氧後遺症：老公「力氣大到無法承受」
女星安歆澐因參加《超級星光大道》而走紅，與小16歲亞運龍舟國手莊英杰結婚7年，近日傳出莊英杰這劈腿她的人妻朋友，甚至曾拿菜刀砍冰箱，還動手勒暈她，兩人從此分居，目前正在打離婚官司。安歆澐近日上節目公布被家暴的驗傷照，透露當時腦部嚴重缺氧，導致眼結膜出血、臉部血管也大爆裂，至今還有後遺症。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前