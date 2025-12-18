「摸腿+摸腰」猥褻5少女9個月... 噁男補教班導私下曝：為了看正妹

記者洪正達／高雄報導

沈男在補班連續對5名少女猥褻長達9個月。（示意圖／Pakutaso）

喜歡看正妹的高雄沈姓男子被控於2022年擔任補習班導師期間，竟連續對5名未滿14歲的少女猥褻，後來少女們為了怕新進的女同學也慘遭不測，同時向各自家長告狀後，由家長陪同向警方報案，案經地方法院審理後，依涉犯未滿14歲之女子為猥褻行為罪判處2年2個月徒刑。

判決指出，沈男在鳳山某補習班擔任導師，工作項目包含輔導學生課業、安排考試、維持教室秩序等，但從2022年6月起為了個人私慾，竟在每周至少安排6次「輔導」3名未滿14歲的少女，並猥褻少女身上多個隱私部位，且犯行長達9個月。

直到被害少女某日聊天期間才知道彼此都被沈男不當觸碰過，因此決定聯合起來向父母告狀，再由父母陪同她們到警局報案，後續檢警在深入調查期間，又發現2名女學生也受害，也被沈男每周至少猥褻2次。

案經高雄地院審理後，沈男卻辯稱自己縱然有摸大腿、腰部，但主觀上沒有性騷或猥褻犯意，過程中只是在玩鬧而已，並不算性騷；但法官傳喚其他行為到庭作證時，沈男竟曾私下透露「我來補習班的目的是想看正妹，但上一屆太多男生沒完成心願，你們這一屆算是完成我的心願了」等話語。

綜合以上證詞，再加上確實有其他同學目擊沈男犯行，法官因此認定沈男犯行明確，因此依對於未滿14歲之女子為猥褻行為罪判處2年2個月徒刑。

不良行為，請勿模仿！

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

發現兒少性剝削，請撥打110、113

