摸魚同事年終爽領6.2月！她怒批公司制度 網：很正常

網友驚覺自己年終比常摸魚同事少，讓她忍不住發文抱怨。（示意圖／翻攝自pexels）





年末各公司陸續發放年終獎金，一名網友因分配結果感到不滿，她表示自己今年領到5.8個月年終，卻發現一名平時常常摸魚的同事，年終反而多出0.4個月，讓她相當氣憤，也質疑公司獎金制度的公平性，認為付出與回報不成比例，因而發文抱怨。

她年終5.8個月但笑不出來

原PO在Dcard發文「年終5.8個月但我一點都不爽」，她表示，雖然今年領到5.8個月年終，表面看似不差，但卻讓她感到非常不滿。原PO指出，自己平常協助撰寫其他部門的報告，去年還負責一項專案，成功替公司節省上千萬元成本，還獲高層公開點名表揚，沒想到年終獎金卻還比隔壁部門一名「工作表現消極」的同事少0.4個月，眼看對方年終6.2個月入帳，讓她難以接受。

原PO更指，櫃檯同事私下抱怨他僅領到1個多月的年終，讓她不敢透露自己的實際金額。原PO表示自己並非刻意炫耀，而是認為整體分配制度存在嚴重問題，感嘆「反正分紅都被主管分走了，我再撐一年，存夠錢就跳槽」，並詢問其他網友是否身處於這種「不可思議的體制」。

網友回應：這很正常

貼文發出後，網友們紛紛留言，「有時候背景也是一種實力，真要算的話人從出生就沒公平過不是嗎」、「會拍馬屁的年終比較多..做的要死要活，比不過長官的印象分數」、「職場哪有什麼公平可言」、「跟別人比幹嘛，有時間抱怨還不如多花點時間研究投資」、「工作上都會遇到能力不怎樣，但工作運很好的，只能自己調適」、「只能說部門、人緣、主管這三件事，比實際表現重要」。

