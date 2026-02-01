摸魚同事靠「1優勢」多領5千 網揭「殘酷實情」：差很多！

生活中心／江姿儀報導



在職場中，最容易讓人感到不平衡的，莫過於付出較多心力，回報卻相對有限，可見薪資高低不完全取決於工作量。近期1名網友發文抱怨「職場不公平」，透露有個同事「天天摸魚」，上班時間都在看股票、看球賽，一整天僅認真做事2小時，卻因為「1優勢」比他多領5000元。貼文曝光，引發熱議，網友一面倒認同「會不會薪水真的差蠻多」。





他怨摸魚同事靠「1優勢」多領5千 大票網揭「殘酷實情」：會不會差很多！

原PO透露，同事每天混，上班看股票、球賽、吃下午茶、等下班，僅工作2小時。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）

同事每天僅工作2hr 上班「看股票、球賽」摸魚6hr！

原PO上月28日在Dcard發文，表示他觀察發現，身邊1同事「每天上班都在打混」，揭露對方1日行程，早上開始上班後，該同事趁著股市開盤，先看股票漲跌情形「有賺錢就去買運彩」，接著觀賞球賽到中午吃飯時間。午休結束後，同事還會多睡10～15分鐘才起床，還進廁所蹲上20分鐘才出來，終於在下午2時開始工作，僅處理2小時於下午4時停止，隨後享用下午茶時光，就直接「等下班」。原PO解釋，同事與他職務內容差異不大，卻因為會講英文，月薪比他還多5000元。原PO不解道「雖然他很偶爾會需要去跟國外廠商開會，但不至於可以到每個月平均都多領5K吧」，心裡感到不平衡，好奇問「會英文薪水真的可以多很多？」，自己是否還要精進語言能力。

原PO抱怨，摸魚同事靠「會講英文」，與國外廠商開會，月薪多5千。（左圖／翻攝Dcard；右圖僅示意，與本事件無關／民視新聞資料照）





摸魚同事「會英文」月薪多5千 網揭「殘酷實情」：差很多！

貼文一出，引發熱烈討論，大批網友點頭稱「多幾萬都有可能」、「確實喔～英文差再多」、「職場這種能雙語的最吃香了」、「這很正常吧，他就比你有用阿」、「真的…也比較好找工作，重來一次寧願當不會中文的外國人」、「實際上會英文就是有可能多好幾千塊」、「未來可能不只多五千。」、「在台灣確實很有用，我因為不會英文，升職就沒有我了」、「因為他對公司來說是有產值的」、「是！我們這邊，會不會英文薪水真的差蠻多」、「如果你們團隊的都沒有人能夠跟國外廠商溝通，那就是他存在的意義」，不過也有持不同看法「可能而已，不是絕對」、「工作量一樣，我寧願少五千，也不要去國外開會」、「你以為開會不會被電喔？」。

