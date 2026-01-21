摸魚慘了！中士班長值勤躲辦公室睡覺 判刑結果出爐

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

桃園市龜山區某營區爆出軍紀事件，一名海軍陸戰隊黃姓中士班長在值勤時竟擅離崗位，跑到副連長的辦公室睡覺，遭督導長逮個正著。法院認定此舉嚴重影響部隊安全，依《陸海空軍刑法》判處有期徒刑4月。

一名海軍陸戰隊中士班長趁值勤期間離開崗位，在副連長辦公室座位睡覺。（示意圖／Unsplash）

判決書指出，該名黃姓中士班長隸屬陸戰六六旅步一營步二連，去年12月11日凌晨4至6時，在營區某大樓走廊的安全士官桌值勤，未料，他在凌晨4時7分離開崗位，直至5時42分都在副連長辦公室座位公然睡起大覺。

士官督導長於凌晨4時30分巡查時，發現黃男不在崗位，透過監視器確認他確實有睡覺行為，全案隨即移送憲兵隊偵辦。

桃園地院指出，黃男身為士官幹部，應清楚警戒勤務的重要性，卻怠忽職守，造成營區安全漏洞。若當時發生緊急狀況，將無法立即應處，對部隊維安與軍紀造成嚴重危害，因此依擔任警戒職務之人廢弛職務罪，判刑4月。

