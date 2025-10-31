玉山金傳併三商壽 到底成交沒？ 兩公司深夜重訊澄清「摸黑交易」質疑

玉山金控、玉山銀行(玉山提供)

三商美邦人壽出售案歷經中信金與玉山金雙金對決後，最後傳由玉山金搶下，但玉山金隔天才發布重大訊息說明，造成股價波動，且至今未揭露交易結果，立委籲金管會善盡監理責任避免「摸黑交易」疑慮。玉山金與三商壽30日晚間雙雙發布重訊澄清，強調併購案之處理及重大訊息發佈都遵循相關準則，且依金融同業併購交易揭露前例辦理。

玉山金強調，進行併購評估與執行併購作業，包含參與併購投標流程，均嚴守公司治理原則及董事會核定內部規範辦理，依循主管機關規範，嚴守保密原則。

三商壽則說明，根據媒體傳聞本公司未於規定期限內發佈重訊公告乙事，該公司針對併購案之處理及重大訊息發佈，均依循「公開發行公司取得或處分資產處理準則」及「併購資訊揭露自律規範」，暨依金融同業併購交易揭露之前例辦理。

玉山金也表示，公司進行併購評估與執行併購作業，包含參與併購投標流程，均嚴守公司治理原則及董事會核定之內部規範辦理，依循主管機關規範，嚴守保密原則。

玉山金表示，依據『併購資訊揭露自律規範』第六條「所有參與公司併購計畫之機構及人員，對於併購案或可能之併購案應審慎行事，除法令或本規範另有規定外，面對外界詢問時，不得透露任何公司併購之相關訊息」。依據上開規範，本公司於董事會通過併購決議前，對於外界媒體傳聞，均不予評論，須待董事會決議後對外公告。

玉山金也強調，本公司針對併購案媒體傳聞之處理及重大訊息發布時機，除了依據『公開發行公司取得或處分資產處理準則』暨『併購資訊揭露自律規範』外，並會同時參酌金融同業併購交易之揭露前例辦理。

