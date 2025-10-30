摸黑併三商壽？玉山金遲遲不公告挨批 今晚重訊回應了

玉山金控、玉山銀行(玉山提供)



外傳玉山金控出價得標三商壽股權收購案，引發股價震盪，卻遲遲未見公告引發熱議，立委甚至籲金管會善盡監理責任避免「摸黑交易」疑慮，玉山金今晚發布重大訊息澄清，指出併購評估與執行併購作業包含參與併購投標流程，均嚴守公司治理及內部規範辦理，全案依循主管機關規範，嚴守保密原則，須待董事會決議後對外公告。

市場日前傳聞玉山金控已得標三商壽，當天股價應聲重挫，但參與競標失利的中信金在出價前後均發布重大訊息，並強調「標案結束不影響公司營運」，投資人卻遲遲未見玉山金揭露相關訊息，引發讓投資人「摸黑交易」批評，甚至出現併購案恐因其他價格細節生變的猜想。

全案也引發立委關切，出面籲金管會善盡監理責任，玉山金今晚終於發布重訊指出，依據「併購資訊揭露自律規範」第六條「所有參與公司併購計畫之機構及人員，對於併購案或可能之併購案應審慎行事，除法令或本規範另有規定外，面對外界詢問時，不得透露任何公司併購之相關訊息。

玉山金也證實，董事會目前尚未通過併購案決議。公司表示，依據上開規範，於董事會通過併購決議前，對於外界媒體傳聞，均不予評論，須待董事會決議後對外公告。

玉山金強調，針對併購案媒體傳聞之處理及重大訊息發布時機，除了依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」暨「併購資訊揭露自律規範」外，並會同時參酌金融同業併購交易的揭露前例辦理。

