摸黑開錯路車衝斷崖 台東夫妻受傷困河床
〔記者劉人瑋／台東報導〕一對住在台東市的夫妻，昨下午前往金峰鄉山區拜訪友人，還採了野菜山產，傍晚天黑要下山回家時，行經太麻里北里村時，疑似因為視線昏暗加上路況不熟，竟然從森川產業道路摔進了一旁有2樓深的文里溪河床，所幸2人僅是輕傷且意識清楚。
由於河床地形日前被豪雨沖刷，形成二層樓高低落差，這對夫妻邊開邊找路，加上當地偏僻沒有路燈，沒注意到前方就是小斷崖，竟然直接衝下去，車頭垂直撞擊地面，兩人受困在河床上。
消防隊員獲報出動器材車及救護車，利用機械吊臂將這對夫妻吊掛上來。雖然兩人都可行走，身上只有擦挫傷，但兩人都感覺胸口疼痛，救護車也將兩人送往醫院檢查。
更多自由時報報導
國3嘉義竹崎段11月第4起車禍！ 3車追撞4人傷
香港婦人到高雄夢時代用餐 突身體不適倒 今晨宣告不治
國1銅鑼交流道南下出口自小客翻車 消防救出1人送醫不治
高雄大貨車闖紅燈撞自小貨車 2人受傷
其他人也在看
影/日歌舞伎界痛失英才！東京凌晨大火奪命 64歲名演員遇難
日本東京一間製菓工廠兼住家的建築物今（24）日凌晨發生火災，大火導致一名男子不幸喪生。經確認，死者為64歲的知名歌舞伎演員片岡龜藏。中天新聞網 ・ 1 天前
暴雨襲東南亞 越南3天降雨1500毫米 釀90死 泰國水深及腰 衝擊200萬人
東南亞近期連日豪雨，多國陸續傳出災情。越南媒體11月20日報導，過去三天，越南中部多地雨量突破1500毫米，越南環境部表示，至少90人喪生、12人失蹤。中部是越南主要咖啡產區，同時也是以海灘觀光著稱的熱門地帶，但也屬暴雨與洪災的高風險區。泰國南部也遭遇破紀錄豪雨，造成嚴重山洪。11月24日，宋卡府合艾（Hat Yai）多處街道水深及腰，居民只能涉水或以船隻撤離，仍有數百名民眾受困。泰國官員指出，南部十個省上周平均雨量達300至500毫米，其中合艾的單日雨量更創下300年來新高，整體受影響人數逼近200萬。馬來西亞方面，當局公布救援畫面，顯示救難人員在西馬北部的吉蘭丹州（Kelantan）涉水救援，將受災居民轉送至救護車。越南統計總局指出，今年1月至10月間，極端天氣已造成279人死亡或失蹤，經濟損失逾20億美元（約新台幣630億元）。Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前
台中市西屯大火「1樓燒到4樓」 民宅爆出蕈狀濃煙
台中市西屯大火「1樓燒到4樓」 民宅爆出蕈狀濃煙EBC東森新聞 ・ 1 天前
駕車在國1銅鑼段「自撞護欄困扭曲車內」送醫不治…死者身分曝
國道一號南下140公里處銅鑼交流道昨（25）日發生一起死亡車禍。一輛自小客車行經上述路段時，疑似過彎時速度過快，自撞護欄後翻覆，強大的撞擊力道造成車體嚴重變形，駕駛夾困在車內無法動彈；消防救護人員到場後，隨即將人救出並送醫搶救，但仍宣告不治。如今死者身分曝光。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
台中逢甲商圈店面大火！ 消防灌救險遭燒毀外牆砸中
台中市 / 綜合報導 台中知名逢甲夜市中午時發生嚴重火警，人潮聚集熱區福星路上，有一間待租的空屋店面，起火燃燒，被大火吞噬，還延燒到隔壁兩間店面，因為火勢猛烈，建築外側的招牌被燒到整片掉下來，差點就砸到站在馬路上要救火的4、5位消防員，消防員當下趕快跳開躲過，差一點就被砸到。火災當下，還造成一名男子受困，他住三樓逃到一樓時，被火煙困住，消防員緊急破門將他救出來。目擊民眾說，疑似是起火店面的左邊柱子的電線走火，而詳細起火原因，消防正在釐清。 店面燒出大片烈火濃煙狂竄，消防人員站在馬路上灌救，整片招牌轟的一聲倒下，解體成好多片砸下來，差點就砸到消防人員，5名消防人員嚇一大跳趕快跳開，躲過一劫，起火店面被猛烈大火吞噬，火舌從屋內沿著門框燒出來，屋簷還有牆面，被火紅火焰包圍，左側的店面招牌也被燒到，火焰沿著鐵架延燒，還有一大團紅火從上方掉下來，汽機車不得不跨越雙黃線避開。目擊民眾說：「(聽到)應該是高壓電短路的聲音，然後一直霹霹聲。」周圍店家和民眾都被這場大火嚇到，還好意外發生在白天不是晚上，因為起火店面在台中知名逢甲夜市的福星路上，這條路每到週末假日就湧現人潮，另一條也是人擠人的，就是輝達總裁黃仁勳曾經來逛過的文華路，這裡的章魚小丸子相當有名，兩個熱點距離只有200公尺，走路只要3分鐘，是逢甲商圈最熱鬧的區域。台中市消防局八大隊大隊長呂鴻隆說：「裡面都沒有受燒的一個狀況，也沒有人受困受傷。」附近鄰居說：「遷走兩禮拜左右而已，真是幸好。」消防初步調查，起火的店面是中間這棟空屋，待租一段時間，火勢延燒到左右側兩間店店面，右側也是待租空屋，而左側這間是飾品店，有一名男子在三樓租屋，火警當下，跑到一樓卻受困在裡面，直到消防人員破門將他救出。目擊民眾說：「在空的鐵皮屋的左側，柱子上。」火警發生時，起火那間店面的屋主有趕到現場關心，附近民眾懷疑是左邊柱子的電線走火，火勢猛烈還往兩旁延燒，還好消防人員30分鐘就將火勢撲滅，起火原因到底是電線走火還是其他原因，火調人員正在釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
施工路段突塞車 26歲男煞車不及猛撞「3車連環爆」4人受傷
衝擊力道之大，造成3車共4人受傷，所幸均為輕傷，送醫後無生命危險，事故發生後，國道警方立即趕抵現場協助處理，包括傷者救護、交通疏導以及事故現場勘查。警方也隨即對3名駕駛進行酒測，結果皆為0，已排除酒駕因素。在拖吊車及維修人員的協助下，事故車輛於11時49分全數排...CTWANT ・ 19 小時前
最新／台中逢甲商圈店鋪祝融 「熊熊烈火」直衝天際
即時中心／顏一軒、李美妍報導今（24）日上午11時08分許，台中市西屯區逢甲商圈一間店鋪驚傳火警，現場火勢一度相當猛烈，消防局獲報後緊急出動各式消防車18輛、消防人員38名前往，11時29分救出1名男性，所幸無明顯外傷，而火勢則於11時38分撲滅，詳細火警原因待釐清。台中市政府消防局說明，今早11時08分獲報後，立即派遣第八大隊、轄區水湳分隊等共計8個單位，出動各式消防車18輛、消防人員38名到場救援，現場由第八大隊大隊長呂鴻隆擔任指揮官。台中逢甲商圈店鋪祝融，「熊熊烈火」直衝天際。（圖／民視新聞翻攝）據了解，起火建築物為5層樓建物，並竄出陣陣濃煙，火勢於11時29分控制，11時38分撲滅；現場一度有一位民眾受困，所幸經救援後脫困，燃燒面積初估約30平方公尺，起火原因由火調人員調查中。消防人員獲報後到場布水線灌救。（圖／民視新聞翻攝）原文出處：最新／台中逢甲商圈店鋪祝融 「熊熊烈火」直衝天際 更多民視新聞報導悚！新北板橋台65線半夜「拖吊車燒成大火球」 恐怖畫面曝光了又是台泥！蘇澳廠半夜高樓起火 駭人畫面曝光了台中潭子木材廠大火! 議員老家半毀.哥哥及時逃出民視影音 ・ 1 天前
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 1 天前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 18 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 19 小時前
黃明志保釋期滿！「謝侑芯屍檢報告」成警方關鍵下一步
馬來西亞歌手黃明志涉入台籍網紅謝侑芯命案，今（26日）警方口頭保釋期滿，如果謝侑芯的完整屍檢報告尚未出爐，警方可以再次延長黃明志的保釋期。中時新聞網 ・ 1 小時前
深夜愛放閃1／ØZI緊摟辣模女友！ 在柯震東家樓下「臉貼臉」濃情蜜意超甜膩
11月13日晚間10點多，ØZI與Jane以及一名女性友人共乘一車前往柯震東家的酒吧聚會，3人一待就是近5個小時。隔日凌晨3點左右，眾人陸續步出酒吧，Jane立刻抓住ØZI的手臂，整個人緊貼他身側，十足小鳥依人。ØZI隨後也順勢摟住Jane的小蠻腰，兩人緊貼彼此，就這樣一路走到路口等...CTWANT ・ 5 小時前
「小台積電」富邦0052恢復交易第一天！ 爆逾20萬張大量奪成交王
截至11:29，「小台積電ETF」富邦科技（0052）在32.33元附近震盪，上漲0.83%，成交量衝破20萬張居成交王。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
王世堅奪民調第一！欽點最強戰將是「她」
[NOWnews今日新聞]2026台北市長選戰持續升溫，儘管綠營僅有壯闊台灣創辦人吳怡農正式表態，但立委王世堅、沈伯洋，以及前民進黨秘書長、前基隆市長林右昌等人，都被視為黨內可能人選。至於吳怡農今（2...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
台積電正式提告羅唯仁 叛將下場曝光？
台積（2330）今（25）日發出新聞稿，聲明將正式對違反競業條例，前往英特爾任職的退休資深副總羅唯仁提告。回顧此案，前台積電資深副總羅唯仁遭指將 2 奈米相關機密帶往英特爾任職，引發產業界震動。立法院經濟委員會11月19日質詢經濟部長龔明鑫是否有去掌握此事，且相關事情若屬實，經濟部長龔明鑫當天在答詢時強調，若案情屬實可能和工研院討論追回院士榮譽。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
台積電提告！陸行之批羅唯仁「大叛徒」：不知英特爾是否大切割
台積電前資深副總羅唯仁在今年7月退休後，不到3個月時間就跳槽到英特爾（Intel）擔任執行副總裁，引發各界議論，台積電也在今（25）日正式對羅唯仁提告。對此，前半導體分析師陸行之直批「大叛徒」。中天新聞網 ・ 16 小時前
東南亞尋歡「打炮團」爆HIV感染 篩檢後又1人中鏢
台灣愛滋病毒（HIV）感染人數持續攀升，醫界對年輕族群感染率上升感到憂心。日前一群由香港、台灣人組成的「打炮團」因成員確診HIV而集體求診，最終另有一人確認感染。中天新聞網 ・ 20 小時前