摸黑開錯路車衝斷崖 台東夫妻受傷困河床

〔記者劉人瑋／台東報導〕一對住在台東市的夫妻，昨下午前往金峰鄉山區拜訪友人，還採了野菜山產，傍晚天黑要下山回家時，行經太麻里北里村時，疑似因為視線昏暗加上路況不熟，竟然從森川產業道路摔進了一旁有2樓深的文里溪河床，所幸2人僅是輕傷且意識清楚。

由於河床地形日前被豪雨沖刷，形成二層樓高低落差，這對夫妻邊開邊找路，加上當地偏僻沒有路燈，沒注意到前方就是小斷崖，竟然直接衝下去，車頭垂直撞擊地面，兩人受困在河床上。

消防隊員獲報出動器材車及救護車，利用機械吊臂將這對夫妻吊掛上來。雖然兩人都可行走，身上只有擦挫傷，但兩人都感覺胸口疼痛，救護車也將兩人送往醫院檢查。

