摺疊機在台市佔第一 三星梁準原升任常務

【記者趙筱文／台北報導】台灣三星電子宣布，現任總經理梁準原升任三星電子常務，並將持續以總經理身分掌管台灣三星營運。此人事案被視為三星高度肯定梁準原三年來在台灣市場的策略布局與銷售成績，也象徵品牌將深化在地發展、持續強化行動通訊與消費性電子雙引擎。

梁準原自2001年加入三星，擁有超過20年的行動通訊市場經驗，歷任三星總部與中國大中華區多項產品行銷、策略規劃與通路管理要職。他先後於2006至2010年負責大中華區行動通訊事業策略規劃，2011至2015年派駐中國掌管業務營運，2016至2020年返總部再度擔任大中華區產品行銷核心角色；2020至2022年再次前往中國市場負責產品策略推進，並於2022年底接任台灣三星電子總經理。

接掌台灣三星三年期間，梁準原以精準的市場敏銳度帶領品牌在多項產品線締造亮眼成績。行動通訊方面，三星2025年在台智慧型手機整體市佔與高階Android市場均維持領先地位，摺疊機更穩居市佔第一。消費性電子部分，2025年1至10月三星智慧顯示器於銷售量、銷售額拿下雙冠王，同時成為大尺寸智慧顯示器龍頭，98吋以上螢幕銷售額更達倍數成長，市佔突破八成；洗衣機產品線則提前導入AI Combo機型，帶動銷售穩定提升。

三星也在體驗行銷上布局深厚，包括於大型演唱會提供Galaxy S系列免費實機試用，成功打造「演唱會神機」話題，推動跨界活動強化品牌生活化形象。根據三星內部品牌偏好（Proud To Own）調查，品牌指名度從2023年的35%提升至2025年的43%，顯示消費者對三星的旗艦品牌形象更具黏著度。

三星表示，梁準原升任常務後，將持續深化台灣市場策略，推動更多前瞻科技落地，強化品牌競爭力。

