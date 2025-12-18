摺疊機戰開打！三星尬華為 推三摺螢幕放大術

三星首次推出三摺機GalaxyZTrifold。（圖／東森新聞）





智慧手機戰場越來越火熱了，不只是對摺再對摺的摺疊機喔，現在延伸到三摺。三星端出最新三摺機，跟3個10塊硬幣一樣薄，要拚3個螢幕多工使用，變身行動辦公室。而華為的三摺機打出Z字型設計，有3種使用方式，蘋果則是要在明年推出首款摺疊機。

鐵灰黑消光感，3顆鏡頭直著排，但看這螢幕可不像手機，三星首次推出三摺機GalaxyZTrifold，平攤來看跟3個10元硬幣疊起來一樣薄，只有3.9mm，配有2億畫素主鏡頭，整合AI系統，但三摺怎麼摺？採用字母G字型折法，從左邊折過來，主要是有內鏡頭關係，如果折錯邊，會給你震動提醒回饋。

超大螢幕攤開來10吋，就好像帶了一台平板，而且同時可以開啟多個視窗同時作業，就好像一次帶了3台手機一樣。

多工作業，一次開啟的好多視窗，重點文字圖片可以直接拖移到左邊另一個記事本視窗，最多可以一次開5個APP，還能像電腦桌面一樣分門別類，往旁邊一滑，就能延伸出第二第三個螢幕，外接鍵盤就能變身行動辦公室，重量只有309克。

品牌行動通訊事業部總經理陳啟蒙：「我們目標的族群，（面對）多工或者是生活時尚，還有包括你在工作商務上的，頂級尊貴的人士，預估大概有5％，整體明年台灣市場，數量角度的成長，在金額的部分，至少有15％的正成長。」

就是看好摺疊市場，三摺機始祖華為端出的MateXTs來PK，採用雙鉸鏈雙軌道的Z字對折設計，可以一摺兩摺或三摺用，螢幕10.2吋，配有萊卡4鏡頭，主鏡頭5千萬畫素。而蘋果也不甘示弱，將在明年也要推首款摺疊機，外型預期就像一本書，厚度約4.8mm，主螢幕約7.58吋，搭載雙主相機，走的是寬矮胖造型。

3C達人壹哥：「雙摺或者是三摺來說，它有一個多工的特色，那透過這個多工的特色呢，可能你可以把它當作，電腦來使用，這個是它目前為止，我覺得最吸引人的地方。」

從摺疊到對摺再對摺的三摺機，比軟體多工，也考驗硬體技術。

