摺疊機戰開打！三星尬華為 推三摺螢幕放大術
智慧手機戰場越來越火熱了，不只是對摺再對摺的摺疊機喔，現在延伸到三摺。三星端出最新三摺機，跟3個10塊硬幣一樣薄，要拚3個螢幕多工使用，變身行動辦公室。而華為的三摺機打出Z字型設計，有3種使用方式，蘋果則是要在明年推出首款摺疊機。
鐵灰黑消光感，3顆鏡頭直著排，但看這螢幕可不像手機，三星首次推出三摺機GalaxyZTrifold，平攤來看跟3個10元硬幣疊起來一樣薄，只有3.9mm，配有2億畫素主鏡頭，整合AI系統，但三摺怎麼摺？採用字母G字型折法，從左邊折過來，主要是有內鏡頭關係，如果折錯邊，會給你震動提醒回饋。
超大螢幕攤開來10吋，就好像帶了一台平板，而且同時可以開啟多個視窗同時作業，就好像一次帶了3台手機一樣。
多工作業，一次開啟的好多視窗，重點文字圖片可以直接拖移到左邊另一個記事本視窗，最多可以一次開5個APP，還能像電腦桌面一樣分門別類，往旁邊一滑，就能延伸出第二第三個螢幕，外接鍵盤就能變身行動辦公室，重量只有309克。
品牌行動通訊事業部總經理陳啟蒙：「我們目標的族群，（面對）多工或者是生活時尚，還有包括你在工作商務上的，頂級尊貴的人士，預估大概有5％，整體明年台灣市場，數量角度的成長，在金額的部分，至少有15％的正成長。」
就是看好摺疊市場，三摺機始祖華為端出的MateXTs來PK，採用雙鉸鏈雙軌道的Z字對折設計，可以一摺兩摺或三摺用，螢幕10.2吋，配有萊卡4鏡頭，主鏡頭5千萬畫素。而蘋果也不甘示弱，將在明年也要推首款摺疊機，外型預期就像一本書，厚度約4.8mm，主螢幕約7.58吋，搭載雙主相機，走的是寬矮胖造型。
3C達人壹哥：「雙摺或者是三摺來說，它有一個多工的特色，那透過這個多工的特色呢，可能你可以把它當作，電腦來使用，這個是它目前為止，我覺得最吸引人的地方。」
從摺疊到對摺再對摺的三摺機，比軟體多工，也考驗硬體技術。
更多東森新聞報導
Lalamove外送員涉占通訊行26萬 逃170公里落網
通訊行9手機與現金共26萬 委託外送竟「不知去向」
醫起看／睡覺「1習慣」大增67%糖尿病風險！醫示警了
其他人也在看
你的手機該退休了嗎？專家揭5大退役指標：中了一項就別再硬撐
[Newtalk新聞] 智慧手機功能不斷升級，價格卻一路攀高，旗艦機款動輒突破 3 萬元，讓不少小資族遲遲不敢換機。但手機撐太久，使用體驗反而更痛苦。外媒《BGR》整理出 5 個關鍵徵兆，提醒消費者，一旦手中裝置出現這些狀況，就代表舊機已走到極限，是時候考慮汰舊換新。 以下是５個該換新手機的徵兆： 1. 操作明顯變慢。開啟 App 動輒等待好幾秒，滑動畫面或打字時頻頻卡住，甚至連拍照都因相機反應遲鈍而錯過畫面，這些狀況都顯示手機效能已接近極限。再加上新一代 App 對處理器負擔更重，若卡頓已影響日常使用，換機往往是最實際的解決方式。 2. 續航力大不如前。手機用久後，電池健康度逐漸下降，實際使用時可能在通話或導航途中突然關機，甚至只是拍照，電量就快速流失。當手機已無法穩定支撐日常需求，使用起來充滿不確定性，也代表它差不多該退役了。 3. 除了硬體老化，軟體支援也是關鍵指標。不論是 Apple 的 iOS 或 Google 的 Android，舊機型都會逐步被停止更新。一旦無法再取得系統升級與安全修補，資安風險隨之升高，部分 App 也可能無法正常使用，到了這個階段，繼續撐著只會帶來更多新頭殼 ・ 1 天前 ・ 39
中國截斷台灣10條海底電纜？網傳恐斷網 查核中心說明實際情況
近期社群平台流傳一則訊息，稱台灣的國際海底電纜已被中國暗中截斷了10條，幾乎導致對外網路中斷，並附上一張顯示多條海纜呈現「紅色」異常的圖片。然而，經查核中心確認，該傳言不實，目前台灣共有15條國際及10條國內海纜，其中通報異常的僅有4條國際海纜及1條國內海纜，均有備援線路可用，對國內與對外網路通訊影響有限。查核記者追溯傳言中所搭配的圖片，發現其來源為民間開發......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 29
只需手機嗶一下取包裹！超商雙雄推「數位憑證皮夾」 忘帶證件也能領
7-ELEVEN宣布將自12月24日起，正式把「數位憑證皮夾」擴大至全台超過7,200家門市。消費者只需先於手機下載並開啟「數位憑證皮夾」APP，完成憑證綁定後，出示專屬QR Code給門市人員掃描，即可完成身分驗證並領取包裹，無需再另出示紙本證件。除了政府的數位憑證APP，7-ELEVEN...CTWANT ・ 23 小時前 ・ 4
電話「響一聲就掛」！專家警告別回撥 恐是「詐團」探路手法
詐騙手法持續翻新，很多人近年頻繁接到「響一聲就掛斷」或「接通卻無聲」的陌生來電，資安業者趨勢科技與防詐來電辨識APP Whoscall提醒，這類電話並非單純撥錯，而是常見的詐騙「探路」手法，民眾若因好奇回撥或接聽，恐引發高額話費、個資外洩，甚至成為後續詐騙的目標。太報 ・ 9 小時前 ・ 71
iPhone鬧鐘竟「自動靜音」 內行人：關閉1功能即可
近日有iPhone用戶反映，手機內建鬧鐘出現「畫面顯示響鈴、實際卻無聲」的異常狀況，導致多人錯過重要行程。有用戶因此延誤航班、考試，甚至影響工作出勤，引發大量使用者焦慮與討論。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 3
舊手機硬撐以為能省錢？專家打臉「可能損失更多」 5大現象中了就換
您還在用好幾代前舊款手機嗎？許多人認為手機還能充電、接收訊息就可持續服役，不過科技網站指出，事實上這可能只是「自欺欺人」，雖然近年手機價格不斷攀升，不過功能與性能更加先進，當手機出現5大現象，就是提醒您該換手機的時候，若一昧堅持將手機用到無法使用為止，損失可能更大。鏡報 ・ 8 小時前 ・ 1
蘋果還在睡？三星三折機登台開賣時間曝 驚人規格、價錢一次看
華為去年（2024年）推出三折疊手機，震撼全球智慧型手機市場；蘋果 也緊接著宣布，將於明年（2026年）推出折疊機。作為折疊手機先驅的三星自然不遑多讓，今（18）日正式召開記者會宣布，三折疊旗艦手機——Galaxy Z TriFold將進軍台灣上市，期望在競爭日益激烈的智慧手機市場中鞏固領導地位，同時成為台灣亮相的第一款三折疊手機，售價為8萬9900元，並於明（19）日上市，消息一出，掀起星粉高三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發起對話
手機出現5情況要換新機了 專家示警：個資恐外洩
智慧型手機使用久了，性能會逐漸下降，外媒指出，當手機出現5種情況就該汰換，包括執行速度變慢、電池衰退、儲存空間不足、螢幕破裂或系統停止更新等，應考慮更換新機，提醒持續使用已出現問題的舊手機，不僅會影響操作，也可能因系統停止更新，造成安全漏洞無法修補，增加個人資料外洩風險。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
蘋果「機海戰」開打4台鏈全面充電！一年半狂丟七款新iPhone 折疊機、20周年神秘機全來了
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導蘋果正準備啟動近年最密集的新機攻勢。外電披露，蘋果規劃在2027年秋季前，密集推出至少7至8款iPhone新機，節奏明顯快於以...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 3
老司機剉咧等！Pornhub洩個資遭勒索 會員恐被「公開處刑」
全球最大的成人影片網站「Pornhub」12日證實，部分付費高級會員（Pornhub Premium）的資料遭到駭客竊取，就在老司機們擔憂自己的瀏覽紀錄是否被外洩時，知名駭客集團ShinyHunters向媒體坦承他們就是幕後黑手，並寄信勒索Pornhub，警告若不支付贖金，將會公開會員的使用紀錄，等同於把老司機們「公開處刑」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
手機成癮恐傷大腦？專家示警「手機失智症」這些徵兆要注意
手機成癮傷大腦？專家示警「手機失智症」這些徵兆要注意造咖 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
中國經濟數據水很深 成長率「含水量」高？ 《人民日報》頭版刊登習近平談話 要地方政府追求「沒有水分的增長」｜鏡轉全球｜#鏡新聞
加入頻道會員支持鏡新聞🩷： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 5
避免海纜遭勾斷！中華電信「訓練AI」分析船隻動向 強化自動預警系統
[Newtalk新聞] 近年來中國籍船隻勾斷台灣周圍海域海底電纜，導致國內通訊受阻事故頻傳，加上台灣位處地震帶及颱風盛行區域，讓通訊韌性成為國家安全的重要議題。對此，中華電信除了自今年開始以AI技術分析船隻行為模型及動向，評估海底電纜被破壞的風險，並強化自動預警系統外，也計畫在明年新增2條掩埋深度更深的國內海纜。 中華電信表示，目前國內正在使用的海底電纜共有10條，主要連結台灣本島和離島。然而，光是今年上半年，台灣就經歷4次大規模海底電纜中斷事故，其中，在1月3日遭到破壞的國際海纜，以及在2月25日遭到破壞的台澎3號國內海纜都和中國船隻有關，引發國人恐慌。為強化保護海纜的「SAWS海纜自動預警系統」，中華電信利用AI即時分析船隻動向並針對潛在的勾斷風險發出預警。 中華電信表示，SAWS海纜自動預警系統升級後，我國對於海底電纜可能發生的事故將由「被動搶修」轉為「事前預測、主動防禦」，中華電信也會持續精進即時監控的告警能力。 此外，因應海底電纜遭損毀事故頻發，明年預計新增的2條國內海底電纜掩埋深度將由2公尺加深至2.5到3公尺，還會在淺水區加裝鑄鐵管或半硬膠質套管，透過物理方式降地外力破壞新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發起對話
超頂！三星三摺機Galaxy Z TriFold 12月19日開賣 電信資費來了
三星旗艦摺疊新機 Galaxy Z TriFold正式登場，推出瀚夜黑、16GB + 512GB單一版本，建議售價NT$89,900，除了於三星商城、三星智慧館限量販售外，電信業者也公布資費。中華電信宣布明（19）日上午10點起將於網路門市限量開賣Samsung Galaxy Z TriFold 16GB/512GB，並於中午12點起於全台服務據點開放Galaxy Z TriFold付費客訂。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
蘋果要打機海戰…計劃一年半內推7款以上iPhone 台鏈蓄電
蘋果傳計劃在2027年秋季前推出至少七至八款iPhone新機，包括首款折疊iPhone與20周年紀念版機種等，較當前蘋果...聯合新聞網 ・ 14 小時前 ・ 1
比臉大！ 三星「三摺疊機」登台 展開超大10吋 1台要價「近9萬」
韓國知名品牌推出首款在台灣上市的三摺疊手機，展開後螢幕尺寸達10吋，可比擬為隨身攜帶的平板電腦！這款創新產品最薄處僅3.9mm，比三枚1元硬幣疊在一起還要薄，能同時開啟多個應用程式，大幅提升多工效率。專家預估，整體手機市場明年在台灣約有5%的數量成長，而金額部分至少有15%的正成長。備受期待的蘋果摺疊「iPhone Fold」據傳外型設計如同書本式折疊，尺寸接近「iPad mini」，預計明年秋季上市。TVBS新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1
Google：給了警告卻沒給解法，「暗網報告」確定明年年2月終止服務
對於關心自己個資是否在網路上「裸奔」的使用者來說，Google的「暗網報告」 (Dark Web Report)是一個相當方便的監測工具。這項原本屬於Google One付費會員的獨享功能，在去年才剛佛心地開放給所有Google帳戶使用者 (包含台灣地區)。但Google稍早正式確認這項服務將在2026年2月步入歷史，原因在於只能提供警告，卻無法提供實際解決辦法。Mashdigi ・ 1 天前 ・ 發起對話
學者：網路分享照片 智慧手機定位 透露資訊比想像還多
洛杉磯KTLA 5電視台報導，隨手拍照、分享照片，已成不少民眾的日常，然許多人可能沒意識到，照片所透露的訊息，「可能遠比...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 1
固態電池+納米陶瓷塗層，极致安全「尿袋」MOVESPEED 香港上市
文章來源：Qooah.com 在行動電源安全事故頻傳的時代，MOVESPEED 移速推出全新「小盾芯磁吸充電寶(流動充電器)」，以汽車級固態安全電芯與納米陶瓷塗層技術，打造業界領先的防爆防燃標準。 產品不僅通過針刺測試，更符合工信部即將實施的新國標《行動電源安全技術規範》及 3C 認證，完全可以內地帶上飛機、高鐵。即使在零下 10℃ 極寒或 60℃ 酷暑環境中，續航表現依舊穩定，真正實現全天候可靠供電。 這款僅 16.4mm 厚、186g 重的磁吸 PowerBank，輕巧到能放進西裝內袋，卻內藏 10000mAh 大容量電池，支援 7.5W 無線磁吸快充與 18W 有線雙模輸出。 AI 智慧控溫晶片讓充電過程平均溫度比國標低 6℃，搭配鋁合金防火外殼與多重電路保護機制，確保手機電池健康不受損。無論是通勤族、戶外探險者，還是家庭用戶，都能享受「一貼即充」的安心體驗。 移速小盾芯不僅是充電工具，更是都市生活中的可靠夥伴。其親膚塗層設計清爽不黏手，LED 電量顯示清晰直觀，還支援 iPhone、華為、小米等多品牌。180天超長待機與15N強磁吸附力，讓你隨時隨地告別電量焦慮。選擇小盾芯，就Qooah ・ 18 小時前 ・ 發起對話
速度快4倍、價格砍20%！OpenAI推出GPT-Image-1.5圖像模型、正面對決Google Nano Banana
面對下半年Google Nano Banana在視覺生成領域的強勢逆襲，OpenAI終於坐不住了，稍早宣布推出其最新圖像視覺模型——GPT-Image-1.5。Mashdigi ・ 23 小時前 ・ 發起對話