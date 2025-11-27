摺疊iPhone售價恐上看7.5萬 分析師看好逆勢熱賣540萬支

富邦投顧分析師Arthur Liao指出，Apple首款摺疊機可能會以2,399美元、折合新台幣約75,000元的高價上市，以高價策略搶攻新型態旗艦市場。

高成本零件將提高售價

據了解，摺疊iPhone採用的高成本顯示面板與特殊轉軸機構，進而提高了售價，而且預期Apple會選擇更高品質或更耐用的零件，以確保摺疊體驗符合旗艦定位，也讓售價自然向上攀升。



儘管2026年全球智慧機需求可能持續走弱，富邦投顧分析師 Arthur Liao仍看好蘋果摺疊iPhone的市場吸引力，預估上市後一年出貨量可達540萬支，成為少數逆勢成長的產品類型。

變焦光圈僅限iPhone 18 Pro

此外，傳聞Apple正為2026年產品線準備重大相機升級，其中iPhone 18 Pro系列將導入可變光圈鏡頭，而這不會導入摺疊iPhone；根據先前爆料，摺疊iPhone預期會搭載廣角 + 超廣角雙主鏡頭，搭配雙前鏡頭，提供更靈活的自拍與視訊拍攝體驗。

（本文由 Newspie新聞派授權轉載，原文在此）