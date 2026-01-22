摺痕深度「行業最淺」，厚度有望低於9mm！OPPO Find N6 鉸鏈與輕薄設計再突破

文章來源：Qooah.com

OPPO 旗下新一代摺疊屏旗艦 Find N6 目前已通過國家 3C 認證，包含標準版與衛星通信版兩種型號，分別對應 PLP110 和 PLP120 。新機將支援 80W 有線閃充，並在屏幕尺寸方面延續前代規格：內屏為 8.12吋，外屏為 6.62吋。

Find N6 搭載的處理器為 Snapdragon 8 Elite Gen5，這也使其成為首款採用該處理器的大摺疊屏手機。此外，該機內置 6000mAh 大容量電池，後置主鏡為 2億像素，並支援 AI 手寫筆功能，整機重量約 225克。

有數碼博主透露，Find N6 在摺痕控制上實現了進一步突破，其屏幕摺痕深度目前為行業最淺，且這一優勢預計至少可保持半年時間。而在機身結構上，前代 Find N5 曾借助鈦合金天穹鉸鏈將厚度壓縮至 8.93mm。作為換代機型，Find N6 在摺疊狀態下的厚度也有望保持在 9mm 以內。

按計劃來看，這款裝置將於農曆新年後正式亮相，大家可以期待一下。