摻偽！ 石二鍋「豬貢丸有雞」 鐵板燒「牛肉片混豬」

台北市衛生局針對市售肉加工品，進行動物性成分鑑別，其中石二鍋台北安居店的芋香貢丸標示豬肉。（圖／東森新聞）





台北市衛生局針對市售肉加工品，進行動物性成分鑑別，其中石二鍋台北安居店的芋香貢丸標示豬肉，但檢出雞成分，另外，大埔鐵板燒改名的大翔鐵板燒長安店特製牛肉片標示牛肉，也檢出豬成分，北市衛生局已移請當地衛生局辦理，如果有標示不實，可依違反食品安全衛生管理法，處新台幣4萬至400萬元。

冷空氣一波波，天氣一冷就會想吃鍋，沒想到消費者點的肉種，吃下肚的比你想像的還多。北市衛生局針對市售肉加工品，進行動物性成分鑑別，其中石二鍋台北安居店芋香貢丸標示豬肉，竟然檢出雞成分，貢丸跟嘉義的嘉楠食品叫貨。嘉楠食品宣傳影片：「可以讓消費者吃得安心，然後也吃得放心的又好吃的產品。」

廣告 廣告

嘉楠食品宣傳影片打出，一條龍特色，從最源頭的豬隻飼養，到肉品加工製作成，自己敢吃才敢賣給客戶，結果豬肉貢丸卻有雞成分，對此嘉義衛生局調查，是產線清潔不完全導致，已經要限期改善。

曾叫大埔鐵板燒，改名的大翔鐵板燒長安店，特製牛肉片標示牛肉卻檢出豬成分。肉片基隆樹森開發進貨，樹森是台灣最大的牛肉進口商之一。對此基隆市衛生局表示，到現場沒發現重組肉，研判是台中廠製作。如果有標示不實，可依違反食品安全衛生管理法，處新台幣4萬至400萬元。

臺安醫院醫師林謂文：「吃進去並沒有太大的差異，只是說在宗教的考量上，如果像是有些宗教，沒有辦法吃豬肉的像是穆斯林，所以你吃牛肉，裡面參雜豬肉的成分，可能在宗教的信仰上，心理上都會有一定程度的影響。」

醫師認為，肉營養價值都一樣，對人體沒影響，倒是會威脅到部分宗教群體的飲食禁忌。不具名的肉品商則表示，雞肉比豬肉便宜，不排除為了省成本，加上打成碎肉也難分辨，豬肉貢丸才會摻雞肉。同樣豬肉比牛肉便宜，牛肉片組合肉才會摻豬肉。要是真掛羊頭賣狗肉，不僅涉及欺騙消費者，還觸犯宗教教規。

更多東森新聞報導

北市萬華87歲婦摔倒 爐火未關飄燒焦味 民眾急報警

卓揆稱「台灣101」 蔣反酸：我是台灣市市長嗎？

黑白切怎算？ 台北客怨屏東老店四盤880貴

