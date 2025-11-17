撂倒小蠻牛！辛納衛冕ATP年終賽 獨享賽史最高獎金近1.6億

2025網球ATP年終賽冠軍戰，義大利好手「辛納」連續拿下兩盤，打敗西班牙小蠻牛，也是現任球王的「艾卡拉茲」，以主場優勢在義大利的杜林，成功衛冕，完成2連霸，更帶走賽史最高紀錄的冠軍獎金，將近1.6億元新台幣。

辛納衛冕ATP年終總決賽冠軍。（圖／達志影像美聯社）

網球巨星辛納在2025年ATP年終賽以主場優勢成功衛冕，連續第二年奪冠，創造個人職業生涯新高峰。這場在義大利杜林舉行的冠軍戰中，世界排名第二的辛納直落兩盤擊敗現任球王、西班牙選手艾卡拉茲，不僅展現強勁實力，更贏得賽史最高紀錄的冠軍獎金507.1萬美元，約新台幣1.6億元。此勝利也讓辛納成為繼喬科維奇之後，男網史上第9位達成年終賽二連霸的球星。

這場被譽為「新世代雙巨頭」對決的冠軍戰充滿激烈競爭。辛納在比賽中展現強勢表現，精準的扣殺贏得全場球迷熱烈歡呼。儘管現任球王艾卡拉茲不甘示弱，雙方在首盤打得難分難解，最終需要通過搶七決勝局才分出勝負。到了第二盤賽點，艾卡拉茲的反手擊球出界，讓辛納成功拿下勝利。辛納開心地倒在地上，隨後向主場球迷揮手致意。

辛納賽後表示，他非常高興能贏得這場艱難的比賽，並強調這個賽季對他來說意義重大。這位義大利好手不僅在室內硬地賽事已締造31連勝的驚人紀錄，更成為男網歷史上少數能夠在ATP年終賽實現二連霸的球星之一。

艾卡拉茲雖然敗北，但仍展現出良好的運動家精神，他祝賀辛納的勝利是實至名歸，並期待明年能再次在決賽中與辛納相遇。這場冠軍戰不僅標誌著辛納個人成就的新高點，也為2025年的網球賽季畫下完美句點，展現了新生代球星的崛起與競爭。

