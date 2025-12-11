撂話當「最常來台灣的樂團」！ FTISLAND「FTSODE演唱會」1/24首移師台北

FTISLAND宣布明年1月將來台開唱。(希林國際Chillin International提供)

說到做到！南韓人氣樂團FTISLAND日前才於演唱會上向粉絲承諾要當「最常來台灣的樂團」，今（10日）宣布將於明年1月24日在臺大綜合體育館舉辦《2026 FTISLAND CONCERT‘FTSODE’in TAIPEI》。

2025 年對 FTISLAND 而言可說是十足忙碌而充實的一年，不僅透過全新音樂企劃「FTestination」發行五首韓文單曲，更暌違六年發行日文正規專輯《Instinct》。他們也以巡迴演唱會《2025 FTISLAND LIVE 'MAD HAPPY'》、日本巡迴演唱會《FTISLAND AUTUMN TOUR 2025 ~ Instinct ~》、家族演唱會《FNC BAND KINGDOM》及各式音樂季等活動與各地粉絲相見。

其中，他們多次造訪台灣，8月更受邀在富邦悍將主場日演出，以一曲經典的〈壞女人〉引領大巨蛋三萬多名觀眾大合唱，創造傳奇場面。FTISLAND 頻繁來臺演出讓他們在粉絲間的「灶咖大賽」榜上有名，主唱李洪基亦在近期臺北場演唱會上提及想更常到台灣演出、與粉絲們見面，還誇口要當「最常來台灣的樂團」，如今便馬上兌現諾言，於2026年初帶來《2026 FTISLAND CONCERT‘FTSODE’in TAIPEI》，與粉絲一起開啟嶄新的一頁。

FTSODE系列演唱會自 2023 年起固定於年末登場，名稱由「FTISLAND」與「EPISODE」兩個單字組合而成，象徵將 FTISLAND 發行的每首歌曲視為一段段篇章，最終構築成專屬於 FTISLAND 的完整故事。本次 FTSODE 以「頒獎典禮」為主題，從海報到宣傳影片皆以典禮氛圍精心打造，日前官方更公開「邀請函」，宣布 Dress Code 為正裝，讓整體儀式感再度升級。

值得一提的是，FTSODE 過去皆僅在南韓舉行，此次則首度移師海外，除了又一次展現 FTISLAND 與臺灣 PRIMADONNA（官方粉絲名）之間深厚的情誼外，也將以雙方在 2025 年共同累積的點滴為主軸，期望透過這場演出與粉絲一同回顧並紀念這一年所留下的美好時光。

《2026 FTISLAND CONCERT‘FTSODE’in TAIPEI》，演唱會門票將於20 日上午11點在ibon售票網站及全台7-11 ibon機台開賣，演唱會票價自4,880元至6,580元不等，凡購票者皆可獲得一套台北場限定小卡（共三張），購買6,580元票價者將能參與彩排並有機會抽團體合照、親簽海報及親簽拍立得等福利，購買5,580元票價者則有機會抽團體合照、親簽海報及親簽拍立得等福利；活動詳情可見主辦單位希林國際Chillin International官方社群。





