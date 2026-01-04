撂「弄我就算了！」 柯文哲放狠話：如果再搞黃國昌，我一定焦土政策

政治中心／綜合報導

前民眾黨主席柯文哲週五拜會立法院朝野黨團時表示，台灣所有問題只在賴清德總統一念之間。前行政院政務委員張景森昨在臉書對此評論，認為柯文哲已把民眾黨帶回關鍵的少數，告別民眾黨主席黃國昌的中二和小藍路線，台灣的政治僵局解決，應是在柯文哲一念之間。對此，今（4）日柯文哲說「你們弄柯文哲我就算了，如果你們再搞黃國昌我一定焦土政策，不可以司法當政治工具用，這個我不同意。」

柯文哲上午在嘉義城隍廟前受訪表示，張景森在民進黨裡面算很有智慧的人，他是台大土木系教授，「他講的我都懂！」，今天台灣政局的紛擾就是賴清德的一念之間，「現在在怪大彈劾，那你當初為什麼要搞大罷免，你當初要去搞人家，人家現在當然會反撲，有時候是自己搞出來的。」

柯文哲認為，如果賴清德一上任就採取比較聯合政府的概念，跟在野黨協調不會搞到今天這局面。不過事情已經發生了。隨後又說，「我們就解決問題，一樣一樣來解決」。

關於軍購案，柯文哲說，你要申請1.25兆特別預算，也不能兩張A4紙，在立法院誰也敢蓋章，再來，付錢東西沒有來超過六千億，你們立法院誰敢再去背書，台灣買軍火已經東西沒有來了，這東西不解決也不交代，還要再拿1.25兆就算民進黨立委也答應的很心虛，這態度不能這樣。

柯文哲續說，所以付錢東西沒有來的要交代，要1.25兆要講清楚不能兩張A4紙，時程要買什麼東西？總要有一個詳細的報告，兩張紙要換1.25兆是不可能的事情。

至於中央政府總預算，柯文哲說，過去也不是沒有遇到僵局，去年也遇到僵局也解決了，民進黨政府的態度也不能是「你要審就審不審就拉倒，不能這樣！」三個黨都有總召，如果三個總召如果彼此之間有困難就再帶一個人來，六個人談一談，一定會有個協調，「還是在賴清德一念之間，你是高位有權勢的人才能整合其他人」。

這時候柯文哲話鋒一轉，態度也變得堅硬的說，「講到黃國昌我在地方這明白講！我不曉得民進黨政府是誰在操盤，你把我柯文哲關了一年，我一笑置之就算了，你們還派人來放話，還要如法炮製把黃國昌搞一遍，我現在在這地方明白告訴民進黨政府，『你們弄柯文哲我就算了，如果你們在搞黃國昌我一定焦土政策』，不可以司法當政治工具用，這個我不同意」。

柯文哲重申，你們搜索票都申請五次了，不可以再如如法炮製搞黃國昌不可以把司法當政治工具，你們再來一遍我一定焦土政策，還是那一句話賴清德在你一念之間，不要把台灣搞到四分五裂。

