撇不合傳聞 鄭麗文宣布王金平任國民黨「最高顧問」

立法院長王金平日前舉辦餐會期間，一度稱「因為柯志恩才是代表國民黨」。面對外界質疑不合，國民黨主席鄭麗文今舉動澄清。柯志恩(中)希望賴總統能從王金平(右)身上學到智慧、包容與度量。 圖：翻攝柯志恩臉書

[Newtalk新聞] 立法院前院長王金平日前在高雄舉辦「從政50週年感恩餐會」，國民黨主席鄭麗文不僅未到場，王金平還脫口，「因為柯志恩才是代表國民黨」。面對不合傳聞，鄭麗文今（24日）主持國民黨中常會期間，不僅特別解釋誤會，並宣布聘請立法院前院長王金平出任最高顧問。

鄭麗文表示，她昨天下午在國民黨秘書長李乾龍陪同下拜會王金平，正式邀請王金平成為國民黨最高顧問。王金平從政50年來貢獻卓著，全台灣人脈寬廣，退而不休這段時間，希望王金平能繼續為國民黨貢獻豐沛人脈、社會各界威望。

鄭麗文表示，她擔任國民黨不分區立委兩屆，第一屆時期的立法院長就是王金平，她受到對方很大提攜跟照顧，也養成了固定向王金平請益的習慣，大家都熟悉王金平古道熱腸、照顧晚輩不遺餘力。

對於外界傳聞。鄭麗文主動稱，王金平在高雄舉辦的感恩餐會引起一些不必要的誤會，因為王金平有說，如果邀請現任國民黨主席，那就不是高雄在地感恩餐會，且邀請她，就還要再邀請歷任國民黨主席，也要邀請歷任五院院長、總統副總統，但王金平不希望鋪張跟高調。

至於王金平說的「柯志恩才是代表國民黨」。鄭麗文表示，因為國民黨的高雄市黨部主委就是柯志恩，所以王金平受訪時才說柯志恩代表國民黨，這也引起不必要聯想跟解讀。

鄭麗文表示，王金平在政壇的特殊地位跟高度，她早就希望由王金平出任最高顧問，預計明年1月初將正式請王出任國民黨最高顧問。王金平也多次提醒她，最重要的使命跟願望就是促進台灣內部和諧、團結，並全力推動兩岸和平，她也非常認同。

