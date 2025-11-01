撇佔人便宜！粿粿「房子頭期款我出8成」 范姜彥豐再回擊：別掩蓋真相

近日，藝人粿粿與范姜彥豐的婚姻風波引發社會關注，兩人透過社群媒體公開互相指責，將私人財務糾紛攤在大眾面前。這對曾經恩愛的夫妻，從三年前共同打造奶茶色系的愛巢，到如今為了房產、工作收入、家庭開銷等問題公開爭執。兩人在社群平台的追蹤人數差距懸殊，這也間接反映出兩人的知名度與收入能力的差異。

粿粿、范姜彥豐互撕，就連房產話題都搬上檯面。（圖／翻攝自粿醬一家YouTube）

三年前，粿粿和范姜彥豐曾開心地共同規劃家庭藍圖，一起打造了奶茶色系的溫馨小窩，范姜彥豐還特別挑選了自己喜愛的大王椅。從他們的vlog可以看出，這個家是兩人想法交織而成的成果。然而，這個共同建構的夢想家園，如今卻成為兩人翻臉的導火線。在公開聲明中，范姜彥豐表示，婚後共同負擔的房產登記在妻子名下，甚至自己近幾個月接案的工作收入，因工作室帳戶由妻子控制而無法取回。對此，粿粿反駁道，房子頭期款是她支付了八成，平常也是由她負擔六成以上的房貸，房子登記在她名下是雙方討論的結果。

粿粿更進一步公開了詳細的收支記錄，包括11月17日的60元、12月2日的150元等細項，強調自己一直以來負擔家用的六到八成，甚至生產費用也是她自己處理的。她表示，范姜彥豐經常提到生活經濟壓力對他來說較重，因此家庭開銷主要由她承擔。從社群媒體觀察，粿粿的追蹤人數從一開始就有約57萬人，而范姜彥豐則從約13萬人開始，雖然近期有所增長。在工作方面，粿粿自2020年起接過五檔節目，個人業配也相對較多，而范姜彥豐則偶爾接些劇集，兩人確實有共同的業配合作。

然而，范姜彥豐在11月1日下午五點半再次回應，發布了三篇黑底文章，指責粿粿用謊言和誇示來掩蓋事實真相。他提到自己雖無法分擔生產費用，但曾為妻子購買精品包、單眼相機等物品作為體恤。這場公開互咬的爭執，已演變成相互傷害的局面，引發外界諸多討論。

