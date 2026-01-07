國台辦列「台獨頑固份子」揚言終身追責 劉世芳、鄭英耀齊聲回應這一句

中華人民共和國國務院台灣事務辦公室今（7）日宣布，將我國內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固份子」，並將台灣高等檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫兇」。對此，陸委會透過新聞稿表達最強烈的抗議與嚴厲譴責，劉世芳本人則透過文字向媒體作出回應。

中國國台辦今日宣布將劉世芳、鄭英耀列入台獨頑固份子清單並實施制裁，禁止2人及其家屬進入中國及香港、澳門，限制2人相關機構與中國有關組織、個人合作，並不允許其關聯企業和金主在中國謀利，同時揚言將採取其它一切必要的懲治措施，依法終身追責。與此同時，國台辦也宣布將擔任台灣高等檢察署重大國家安全及社會秩序案件督導小組執行秘書的陳舒怡列為「台獨打手幫兇」。

國台辦發言人陳斌華今日於例行記者會控訴，「劉世芳赤裸裸宣揚台獨分裂謬論，大肆打壓支持、參與兩岸交流合作的台灣人士，迫害在台大陸配偶，極力給兩岸人員往來設置障礙，封堵兩岸民眾交流溝通渠道。鄭英耀大肆鼓吹謀獨挑釁言論，組織編纂台獨教材，毒害島內青少年，阻撓兩岸教育交流合作。劉、鄭台獨思想頑固、涉獨言論囂張、謀獨行徑惡劣。」

對此，陸委會發布新聞稿表示，「表達最強烈的抗議與嚴厲譴責」，並重申中華民國是主權獨立國家，兩岸互不隸屬是客觀事實，中共當局此舉嚴重破壞兩岸關係，不僅無法達到威懾效果，更將引發台灣人民的強烈憤慨與反感，中共目前標定的所謂「台獨頑固分子」，都是在職務上堅定捍衛中華民國，保衛國家安全，並提出強力且有效反制中共對台灣施壓、滲透、竊密行為的公職人員。

劉世芳今日下午則透過文字發表回應，「捍衛國家主權及民主自由生活方式的立場不會變，並會繼續守護台灣。」

鄭英耀也透過文字回應，《教育基本法》明定人民是教育權的主體，教育的目的是培養具備健全人格、民主素養、法治觀念、愛國教育、尊重人權，並同時具有國家意識與國際視野的現代公民；在教育現場與人才培育上，教育部會持續堅守《教育基本法》精神，推動愛國教育，守護台灣的民主自由。



依照中國國台辦統計，目前實施制裁的「台獨頑固份子」共14人，除了今日最新公布的劉世芳、鄭英耀，還有行政院前院長蘇貞昌、立法院前院長游錫堃、國安會秘書長吳釗燮、國安會副秘書長林飛帆、副總統蕭美琴、國防部長顧立雄、民進黨立委蔡其昌、柯建銘、王定宇、沈伯洋，及時代力量前主席陳椒華、聯電前榮譽董事長曹興誠；另「台獨打手幫兇」則有12人。

外交部：配合中國「舉報」國內協力者均應受法律制裁

外交部下午發布回應痛批，中國政府一再以「跨國鎮壓」及「長臂管轄」蠻橫手段，對我國及他國人民進行恐嚇、騷擾或干預，不僅戕害人權、逾越法治文明底線，也嚴重違反國際法精神及國際人權規範，外交部予以嚴厲譴責，同時呼籲國際社會共同制止中國濫施跨國鎮壓的惡劣非法行徑。

外交部說，嚴正重申中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中國對我國人民沒有任何管轄權。受跨國鎮壓迫害的國人均為我政府保護的對象，而對於配合中國跨國鎮壓對我國人進行「舉報」行為的國內協力者，均應受到法律制裁。外交部將持續與政府相關部會密切協調應處，並與國際社會加強合作，以及強化外館緊急應變救助機制，以確保國人安全。

