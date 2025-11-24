撇清與高市早苗「台灣有事」有關 黃國昌率團訪日：只是時間巧合

黃國昌將率民眾黨青年團訪日。（資料畫面）

日本首相高市早苗將「台灣有事」，界定為可能行使集體自衛權的「存立危機事態」，引起中國強烈反彈，卻也激起台日團結、友好。民眾黨主席黃國昌明（25日）將率黨內青年團赴日參訪，28日返台；他強調這次出訪和高市的發言一點關係都沒有，「這只是時間上的巧合，沒有必要有太多的政治面向的解讀和詮釋」。

高市早苗「台灣有事」言論演變成日中外交角力，為展現台日友好精神，總統賴清德午餐曬出「壽司和味噌湯」，交通部長陳世凱也接力秀出日料午餐，透過行動力挺日本；黃國昌此行赴日，被問到民眾黨想傳遞什麼樣的訊息給日本？黃國昌僅說出訪行程從今年夏天就開始規劃，跟日中衝突、高市早苗發言一點關係都沒有。

黃國昌表示，這類出訪行程絕對不可能是突然決定、突然成行，此次出訪從國際部跟他報告到開始準備，整個聯絡非常繁複，包括與自民黨、日本維新會及其他反對黨等，都在拜訪的範圍中；強調沒有必要在這個時間點，有太多政治上面的解讀或是詮釋，民眾黨就是按照既定行程、一步一步完成設想好要達成的目標。

黃國昌指出，此次出訪除了拜訪政黨之外，也會拜會東京都廳、地方政治，涵蓋地方創生、日本長照政策、私部門，以及某大新聞團體，「在台日友好的軸線上面，我們希望能夠促成台灣這邊年輕的世代，跟日本那邊年輕世代對政治的參與」。





