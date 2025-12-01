生活中心／綜合報導

台北市長蔣萬安今天出席議會總質詢，民進黨議員洪健益送上游泳圈，要蔣萬安面對政治深水區直球對決。但是蔣萬安被簡舒培問到，前北市新住民委員徐春鶯遭羈押一事，蔣萬安一問三不知，瞬間點燃議員怒火。

台北市議員洪健益vs.台北市長蔣萬安：「你敢大聲的說我是中華民國市長嗎？我就是中華民國的台北市的市長。」要台北市長蔣萬安記住自己說出的肯定句，民進黨台北市議員洪健益，議會總質詢上，送了泳圈當禮物，要蔣萬安在政治深水區直球對決，也怒轟雙城論壇"四不一沒有"，要求跟前市長柯文哲要回的一百多萬元，也沒做到。台北市議員洪健益vs.台北市長蔣萬安：「你還忘記啦？忘記陳佩琪拿著，我們現在就是依法依規定掛帳啊你忘記陳佩琪拿著所謂的存摺告訴你要就來要啊。」

撇清？徐春鶯曾任北市新住民委員 蔣萬安竟一問三不知

台北市議員洪健益在總質詢上訟事長蔣萬安一個泳圈，要蔣萬安在政治深水區直球對決。（圖／民視新聞）

該要回的壹佰萬，沒答案，但12月底蔣萬安確定會去上海參加雙城論壇，只是，曾在2023年被延聘的前北市新住民委員會委員徐春鶯，日前因違反反滲透法等罪被羈押，蔣萬安卻一問三不知，瞬間點燃議員怒火。台北市長蔣萬安vs.議員簡舒培：「他是我們過去新住民委員會的委員你知道嗎？應該是在前任市府吧，你自己聘她你還不知道。也希望民進黨不要雙標，民進黨沒有雙標，你們也曾經聘過共產黨員寧家榮擔任你們的委員，民進黨沒有雙標，她沒有反滲透的問題她也沒有被收押，那議員也不用開上帝的視角，你不要問A答B，你現在回過頭來檢視，我們當時這個時間點也有去告誡她，蔣萬安市長請你不要吃到黃國昌的口水不要問A答B，所以請簡舒培議員用一樣的標準不要雙標。當你檢視其他人你也是聘共產黨員，當你們的新住民委員，我要問你的是說徐春鶯。」

台北市長蔣萬安和民進黨議員簡舒培在政治議題激烈交鋒。（圖／民視新聞）

為了中配問題吵得不可開交，聽到邀日本歌姬濱崎步來台北開唱，蔣萬安保證不會像對岸一樣。台北市長蔣萬安：「我在這邊再喊一次，絕對歡迎濱崎步再次來台北開演唱會，而且一定會給予全力協助。」總質詢碰到政治議題，朝野依舊激烈交鋒。













