撇清? 徐春鶯曾任北市新住民委員 議員怒"蔣萬安一問三不知"
生活中心／綜合報導
台北市長蔣萬安出席議會總質詢，民進黨議員洪健益送上游泳圈，要蔣萬安面對政治深水區直球對決。不但是蔣萬安被簡舒培問到，前北市新住民委員徐春鶯遭羈押一事，蔣萬安一問三不知，瞬間點燃議員怒火。
台北市議員（民）洪健益vs.台北市長蔣萬安：「你敢大聲的（在雙城論壇），說我是中華民國市長嗎，我就是中華民國的，台北市的市長。」
要台北市長蔣萬安記住自己說出的肯定句，民進黨台北市議員洪健益，議會總質詢上，送了泳圈當禮物，要蔣萬安在政治深水區直球對決，也怒轟雙城論壇"四不一沒有"，要求跟前市長柯文哲要回的一百多萬元，也沒做到。
議員洪健益，議會總質詢上，送了泳圈當禮物（圖／民視新聞）
台北市議員（民）洪健益vs.台北市長蔣萬安：「你還忘記啦，忘記陳佩琪拿著，我們現在就是依法依規定掛帳啊，你忘記陳佩琪拿著所謂的，所謂的存摺告訴你要就來要啊。」
該要回的壹佰萬，沒答案，但12月底蔣萬安確定會去上海參加雙城論壇，只是，曾在2023年被延聘的前北市新住民委員會委員徐春鶯，日前因違反反滲透法等罪被羈押，蔣萬安卻一問三不知，瞬間點燃議員怒火。
蔣萬安沒對自己聘請徐春鷹，誠心向市民道歉（圖／民視新聞）蔣萬安沒對自己聘請徐春鷹，誠心向市民道歉，反而將火往民進黨燒。顧左右而言他，怎麼對外界交代。
