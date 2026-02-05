撇準婆婆被捕風波！吳佩慈時隔8個月IG悄更新 曝大S昔「婚姻不快樂」對話

女星吳佩慈與中國大陸百億富商紀曉波交往多年，育有兩男兩女，不過兩人至今仍未結婚。而紀曉波的媽媽崔麗杰，日前因簽證問題遭塞班島移民局逮捕。對此，吳佩慈至事發至今都未做出回應。而她在4日為了好友大S時隔8個月更新社群，分享了好姊妹間的暖心小故事。

吳佩慈的「準婆婆」崔麗杰，日前因簽證問題遭塞班島移民局逮捕。（圖／翻攝IG pace_wu）

吳佩慈自大S逝世後，已經長達8個月未在Instagram上發文，日前她久違更新社群，曬出一張昔日和大S牽手燦笑的合照寫道，大S在第一段婚姻開始不快樂之後 ，有一次對著她說，等她也不快樂了，她想要和我重組家庭，她出去賺錢養我們當爸爸，我在家裡照顧孩子當媽媽。這讓吳佩慈又好氣又好笑的立刻回説：「我的姐，妳是在唱衰我嗎？」

廣告 廣告

吳佩慈時隔8個月更新社群，發聲告白大S。（圖／翻攝IG pace_wu）

吳佩慈感性說，雖然這個重組家庭的計劃沒有實現，大S也找回了畢生的摯愛，但這番話讓她知道，她們可以是彼此的依靠，「所以我失去的豈是一個好朋友而已啊！我美麗、善良、可愛、大方、義氣的姐，永遠愛妳！」字裡行間流露出對好姊妹的無盡思念。

延伸閱讀

具俊曄癡心堅守大S一年！ 傳完成心願返韓過年陪家人

吳宗憲憶與袁惟仁最後合作 曝資助8年：最後1次匯比較多

彭小刀憶大S生前暖舉「她就是俠女」 曾喊話摯友：我會賺錢養你