撈起來了! 南海墜海的美軍超級大黃蜂與海鷹直升機尋回 事故原因仍待查

[Newtalk新聞] 據美國《星條旗報》報導，美國軍方 8 日在一份聲明中稱，美國海軍已於 5 日打撈出此前在南海墜毀的 2 架美國軍機：一架 F/A-18F 「超級大黃蜂」戰鬥機與一架 MH-60R「海鷹」直升機。

美國軍方當天在聲明中還稱，所有被打撈出的軍機部件被運送至印太地區一處指定美軍基地進行詳細分析。聲明補充稱，墜機事件仍在調查中。

根據美國軍方此前發佈的消息，美國海軍一架 MH-60R 「海鷹」直升機與一架 F/A-18F「超級大黃蜂」戰鬥機於當地時間 10 月 26 日在南海海域相繼墜毀。美國海軍 T-ARS 52「薩爾沃號」保障級救援打撈船隨後被派遣到在南海執行支援打撈任務。

