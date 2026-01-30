撈134萬淪共諜！前空軍官校上校處長判11年定讞 刺蒐軍機發回更審

前空軍軍官學校上校處長淪共諜，被判11年定讞。取自空軍官校臉書



前空軍官校上校處長張銘哲曾是角力國手，但他2019年間卻被台商鍾順和利誘吸收當共諜，受邀到峇里島免費旅遊還跟3名解放軍官員會面，另收下1萬美元見面禮，至此之後，他每年固定領工作費，還蒐集回報空軍演習簡報、台美合作任務定位等資訊，共領走134萬元。最高法院依《國家安全法》發展組織罪將他判刑11年定讞，他另涉及的刺蒐軍機等兩罪，則撤銷發回更審，如有罪將再加刑。

據了解，張銘哲原本是政戰軍官，入伍前為角力國手，由於表現優異，經保送後進入政戰學校，後來進入空軍體系，官拜空軍官校上校處長。軍職原本順遂，遇上台商鍾順和後，人生一夕變調。

調查指出，鍾順和從2005年就到中國經商，被解放軍鎖定發展共諜網，他在2019年接觸張銘哲予以吸收，一開始免費招待他到印尼峇里島旅遊，趁機安排他會見3名任職廣東省海外聯絡辦的解放軍，張銘哲洩漏自己的服役單位職務、家庭成員等個資，收下對方「見面禮」1萬美元（約31萬），至此成為共諜網一員。

加入共諜網後，張銘哲每月固定領取1萬5千元人民幣（約新台幣6萬5千元）工作費，每逢三節（春節、端午、中秋）還可以領獎金，4年來僅收下134萬元。但張銘哲卻涉嫌交付我空軍演習簡報、台美聯合工作任務及軍方相關人事背景等機密資料給對岸，更刺蒐我政黨、社會輿情等情報資訊。

此外，檢方偵辦時清查鍾順和電腦，發現鍾男也曾安排一名葉姓軍官和張銘哲同赴峇里島，葉姓軍官更遠赴新加坡會晤解放軍，葉不但把自己的個資及單位告知對方，也允諾吸收村里長、打探親友赴中招待等情事，更收下1萬美元。

檢方將鍾順和、張哲銘和葉姓軍官起訴，鍾順和在審理期間過世，二審台中高分院開庭時，張哲銘否認發展組織和外洩機密資料，但二審依發展組織罪判張哲銘11年，另依刺探、蒐集軍事機密等罪分別判4年、3年，應執行16年有期徒刑；葉姓軍官無罪，鍾順和公訴不受理。

張哲銘上訴三審，最高法院駁回發展組織罪上訴，他判11年定讞將入監，但最高法院將刺探、收集軍機部分撤銷發回台中高分院更審，如果認定成罪，張哲銘將再加刑。

