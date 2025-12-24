撐不下去！老牌紡織廠新昕纖發重訊 龜山廠熄燈

老牌紡織廠新昕（4406）今（24日）突發重訊，因全球經濟局勢變化、原料成本上漲等影響，不得不進行業務緊縮及組織調整，擬依《大量解僱勞工保護法》及《勞動基準法》規定，辦理本公司桃園龜山廠員工大量解僱案。

老字號紡織廠新昕纖發重訊龜山廠熄燈（攝自谷歌街景圖）

創立於1980年的新昕纖主要生產各種聚酯加工絲、褲料及女裝用特殊紗等，並以自創品牌「玉山龍」行銷世界，然而公司方面今卻突然表示，進行業務緊縮及組織調整。公司方面發布重訊，本公司因全球經濟局勢變化、原料成本上漲、國內生產成本因電價連 年調漲而大幅增加、下游客戶訂單因地緣政治風險而轉下到他國、中 國及越南紗低價傾銷台灣及市場競爭加劇等因素，面臨嚴重虧損，為 求公司永續經營，不得不進行業務緊縮及組織調整，擬依《大量解僱勞工保護法》及 《勞動基準法》規定，辦理本公司桃園龜山廠員工大量解僱案，並依法令規定 列冊通報主管機關。

老字號紡織廠新昕纖發重訊龜山廠熄燈（攝自公開資訊觀測站）

據了解，新昕纖位於桃園龜山的工廠，員工人數大約90人。而對於新昕纖關廠，同業分析，國內紗線需求大減，加上越南低價進口紗傾銷，政府反傾銷措施做不出來，其實相關業者都苦撐。

