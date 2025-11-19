撐不住了！中部建商結束13年營運 房子蓋一半慘遭法拍

財經中心／彭淇昀報導

在房市景氣持續走弱之際，部分中小建商因資金鏈緊縮紛紛退出市場。以台中、彰化地區為主要營運範圍的「豐裕景觀股份有限公司」便因財務狀況惡化宣布停業，其位於彰化縣竹塘鄉的一處透天建案雖仍未完工，近期也將以2604萬8千元底價進入法拍程序。

位於彰化縣竹塘鄉的建案尚未完工，預計將以2604萬8千元底價法拍。（圖／翻攝自591房屋交易網）

「豐裕景觀股份有限公司」成立於2011年，創辦人張姓負責人原從事景觀與室內設計，因希望跳脫受僱限制、追求更高報酬而投入建築業。只是市場變動快速，最終仍在2024年收攤。

根據法院判決書指出，該公司多筆資產近期陸續遭到拍賣。張姓負責人因未清償對台中商業銀行的485萬餘元債務，名下位於彰化北斗鎮的透天住宅以656萬元遭拍定，另外台中市大肚區的一棟透天也以1343萬元拍出。

至於彰化竹塘鄉的這處建案，目前樓體主結構已完成，但電梯等設施尚未安裝，預計將以2604萬8千元底價法拍，外界也關注是否會吸引投資客或自住族進場競標。

