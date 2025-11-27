撐不住了！豬肉狂漲3次 「巧之味水餃」宣布12月全面調價

台北人氣之名水餃店「巧之味手工水餃」因應成本持續攀升，宣布12月1日起調漲價格。店家指出，豬肉價格從去年至今累計調漲三次，經過超過半年的掙扎，最終只能做出漲價決定。公告曝光後，多數老顧客表示理解，認為漲幅合理，甚至有人稱這是「誠懇的漲價」。

台北人氣之名水餃店「巧之味手工水餃」宣布調漲。（圖／翻攝自臉書／巧之味手工水餃）

巧之味手工水餃11月中曾在臉書貼出公告表示，經過半年多的掙扎與無奈，巧之味將在下個月開始調整為新的價格。店家指出，今年的豬肉及其他原物料已經不只一次調漲了，尤其是豬肉，從去年開始至今至少調漲過三次以上，為了維持一直以來的品質與服務，巧之味將於12月1日進行售價調整。

廣告 廣告

店家於昨（26）日再度發文，無奈直言「實在很抱歉，真的撐不住了」，表示由於物價持續上漲，不得不承認這些漲幅已不堪負荷，為維護與堅持最好的品質，2025年12月1日起熟水餃每顆調漲1元、生水餃每包調漲25元，另外湯品、小菜和仙草蜜則調至40元。

台北人氣之名水餃店「巧之味手工水餃」宣布調漲。（圖／翻攝自臉書／巧之味手工水餃）

公告一出，多數饕客都表示支持，紛紛留言「維護品質好，現在的原物料，漲價是合理的！繼續支持」、「就算一塊錢也很佛」、「您們的水餃真的很好吃，很鮮」、「即使闆娘漲價還是會去吃，因為吃的是回憶」、「好吃，沒關係」、「沒關係的，很合理甚至很誠懇的漲價，加油」。

受到豬肉價格飆升影響，不只巧之味手工水餃，各家水餃店近期陸續跟進調整價格。

延伸閱讀

影/北投人氣冰店「水龜伯」旁驚見大火！「濃煙狂竄」60勇消灌救

呂秀蓮批民進黨兩岸政策僵化 籲明年4月前跨黨派對話

霸王級寒流再現？ 鄭明典揭北極上空「冷暖空氣對峙」