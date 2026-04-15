撐不住了! "零食界好市多"疲老闆無預警宣布停業

南部中心／鄭榮文 嘉義報導

嘉義知名電商賣場「疲老闆」，過去被消費者封為「零食界好市多」，但14日晚上卻無預警宣布停業，疲老闆拍影片坦言，過去一年都在咬牙苦撐，由於先前也曾爆出，他積欠高達2億元債務，當時疲老闆強調會負起責任，如今賣場停業也讓粉絲相當震驚。





「零食界好市多」無預警停業 電商疲老闆拍影片曝「這原因」

嘉義知名電商賣場「疲老闆」，過去被消費者封為「零食界好市多」，但14日晚上卻無預警宣布停業。（圖／民視新聞）

網紅疲老闆拍攝影片：「我在這裡宣布，我們門市正式結束營業，我也要感謝這麼多的粉絲，在這麼多年對我的支持。」網紅疲老闆"陳小銘"出面拍影片，宣布他經營的零食電商平台，正式停業。「這一年多來也硬撐、苦撐、咬牙，但我真的撐不下去，我必須得要告一個段落。」嘉義知名零食電商「疲老闆」，曾被不少消費者封為「零食界好市多」跨足食品、保健、生活用品和精品，現在無預警熄燈，疲老闆無奈地說，實在撐不下去了，9年心血畫下句點，實地回到賣場，商品都已經搬空。

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「零食界好市多」無預警停業 電商疲老闆拍影片曝「這原因」

疲老闆過去和網紅"鳳梨"爆發激烈糾紛，雙方在網路互嗆。（圖／翻攝畫面）

「疲老闆」過去憑藉直播帶貨，走平價路線，迅速崛起，更在嘉義打造千坪實體賣場，吸引大批顧客朝聖。但隨著市場競爭，經營壓力浮上檯面，去年初，疲老闆就曾爆出財務危機，背負高達9位數債務，他直播到一半，甚至遭人闖進直播間，痛罵利息沒繳，引爆衝突。網紅鳳梨吳泓逸（2025.03）：「他說我真的沒錢，我身上真的沒錢，你先幫我代墊一下，我也代墊了，你的租約押金，做朋友這樣不夠挺嗎。」疲老闆過去風波不斷，還有他和網紅鳳梨，從合作夥伴翻臉，因為資金問題爆發激烈糾紛，雙方在網路互嗆，過去紅極一時的千坪賣場，如今熄燈，讓人唏噓，疲老闆則強調，會先沉澱休息，再重新出發。

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