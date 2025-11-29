撐不住了！饗賓集團五大吃到飽全漲價 饗食天堂也逃不過

饗賓集團五大自助餐品牌因應各項營運成本的提升，於官網發布2026／1／1起餐期價格調整公告。（圖／饗賓集團提供）

因應各項營運成本的提升，饗賓餐旅集團旗下「饗饗」、「旭集」、「URBAN PARADISE」，以及「果然匯」和「饗食天堂」等五大吃到飽自助餐品牌，將於 2026年1月1日 起調漲部分餐期價格，平均漲幅自 3.3％ 至 5.2％ 不等。其中，「饗饗」、「旭集」調漲後與漢來美食旗下「島語」同價，「饗食天堂」調漲後則與「漢來海港」同價。

饗賓餐旅集團在五大品牌官網表示，全體同仁將持續盡心盡力，展現對餐飲服務的熱忱，並感謝消費者的理解與支持。

饗賓餐旅是全台連鎖自助餐廳霸主，自2026年元旦起漲的五大品牌共有27家連鎖門市，享有集體議價、共同採購優勢，如今調漲，顯示食材、人力與電價成本上漲，承壓嚴重，是否引發同業跟進？值得市場關注！

饗賓餐旅旗下五大自助餐品牌漲價餐期與調漲價格、幅度分別如下：

「饗饗」、「旭集」與「URBAN PARADISE」自 2026年元旦起，除平日下午餐外，其餘餐期價格皆調漲 100元。假日午餐由 1,690元調整為 1,790元、下午餐由 1,390元調整為 1,490元、晚餐由 1,990元調整為 2,090元；平日午餐由 1,390元調整為 1,490元、下午餐維持1,090元不變、晚餐則由 1,690元調整為 1,790元，三大品牌平均調幅 5.2％。

饗賓餐旅旗下蔬食自助餐品牌「果然匯」自2026年1月1日起，除假日下午餐外，其餘餐期價格皆調漲30元。其中假日午餐由 688 元調整為 718 元、下午餐保持 638 元不變、晚餐由 688元調整為718元；平日午餐由608元調整為 638 元、下午餐平日無供應、平日晚餐由608 元調整為 638 元，平均調幅為3.7％。

有12間連鎖門市的「饗食天堂」自2026年1月1日起，各餐期皆調漲30元。假日午餐由998元調整為1,028元、下午餐由898元調整為928元、晚餐由 1,098 元調整為 1,128 元；平日午餐由898元調整為928元、下午餐由728元調整為758元。晚餐由998元調整為1,028元，平均調幅3.3％。

「饗饗」與「旭集」上次調價是2024年8月12日，平日下午餐的餐價由990元調漲至1,090元。「饗食天堂」上次是今（2025）年元旦全面調整30元，再上一次是2022年。「果然匯」是2023年調整50元，2025年2月平日午晚調整20元。

