撐不住了！高雄74年老校「夷為平地」走入歷史 校友不捨嘆：已成回憶

高雄老牌私立學校「國際高級商工職業學校」因招生人數逐年下滑，於2022年正式停止招收新生，結束長達74年的校史。校地交由市政府接手後，隨即啟動再利用規劃，預計作為捷運聯合開發及國立中山大學醫學院的新校區。這片位於苓雅區、占地近3公頃的基地，自今年4月底起陸續進行拆除作業，目前已拆除完畢，夷為平地。

今年4月底起陸續進行拆除作業，目前已拆除完畢。（圖／資料照）

創立於1948年的「國際高級商工職業學校」，原址在台南市，1956年遷至高雄市苓雅區三多路，於1965年增設專科部，不過近年受到少子化影響，於2022年8月正式停止招生，校地便交還高雄市政府。

根據《自由時報》報導，高雄市府指出，校地南側將調整為捷運開發區，因鄰近凱旋醫院、民生醫院及三多商圈，具備交通與商業發展優勢；而北側部分則預定提供中山大學設置醫學院使用。未來醫學院若順利進駐，可望串聯周邊的醫療院所、長照設施及衛生局，形成完整的「高雄健康園區」。

國際商工舊址部份變更為捷運開發區。（圖／翻攝自高雄市都發局）

市府強調，國際商工舊址拆除後，將成為高雄重要的城市再生案之一。醫學教育與捷運聯開的進駐，不僅有助於提升區域醫療量能，也可推動周邊地區的交通便利性與商業活絡，為苓雅區帶來全新的都市面貌。

對此，高雄Threads粉專「高雄派」日前貼出國際高級商工職業學校被剷平後的照片，引發在地人熱議。高雄四大高職包括三信、國際、立志及樹德，過去被稱為「三國志樹」，如今國際商工沒了，讓許多校友感到不捨，「高雄三國志走入歷史了」、「國際公、三信婆口號已成回憶」。

