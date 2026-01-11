撐不住了！鬍鬚張1/12起48品項調漲 小魯肉飯破70元

生活中心／林奇樺報導

知名連鎖魯肉飯品牌鬍鬚張，今（11）日晚間表示受到原物料、人力以及環保相關成本影響，將針對部分品項進行價格調整，其中包括了4款便當系列、2款飯類系列以及1款小菜，平均漲幅3.8%。

知名連鎖魯肉飯品牌「鬍鬚張」宣布漲價。（圖／資料照）

鬍鬚張指出，此次漲價是受到了多項成本影響，且已長期內部吸收，在審慎評估後，為兼顧餐點品質、服務體驗與同仁照顧，因此決定自1月12日進行價格調整。

鬍鬚張表示，價格調整範圍包括4款便當系列、2款飯類系列，組合不同菜式後，有47品項進行價格調整；另外還有1款小菜漲價，因此共計48品項進行價格調整。

便當類的「唐山里肌豬排便當」與「香酥雞腿便當」，由原本的125元及135元，漲至130元與140元；而「魯肉飯便當」與「雞肉飯便當」也由85元調漲至89元。

飯類部分，小碗的「飄香魯肉飯」從66元調整為71元、「懷舊魯肉飯」則從122元漲至127元。此外，小菜類的「老皮嫩肉」則是從33元漲至35元。

