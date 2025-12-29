撐不住人力荒！基隆老字號「華星牛排館」1/1起暫時歇業

飄香40多年的知名老字號西餐廳「華星牛排館」近日在臉書公告，因近期人力不足、無法維持一貫餐飲品質，將自2026年1月1日起暫時歇業，消息一出，引發大批基隆在地民眾與老顧客湧入留言區表達不捨。

華星牛排。（圖／翻攝 華星牛排館臉書 ）

華星牛排館在公告中表示，感謝顧客多年來的支持與陪伴，歇業期間將進行調整與沉澱，期盼未來能以更好的狀態、熟悉的味道再次與大家相見，並由負責人林官賢署名致謝。

貼文發布後，不少網友直呼「天啊！基隆我最愛的牛排店」、「基隆難得的一間也關門」、「全家人的愛店」，更有人感性表示，華星承載著基隆人的時代記憶。也有餐飲同業與民眾感嘆，近年餐飲業人力短缺問題嚴重，「現在真的沒人要做餐飲了」。

不過，也有顧客理性提出疑問，關心先前購買的餐券後續如何處理，能否換現金；另有網友坦言，近期餐點風味已有些許變化，但仍希望這間老店不要就此熄燈。

面對大量留言支持與關心，華星牛排館暫時歇業的消息，也再次反映出基隆在地老字號餐廳在時代變遷與人力困境下所面臨的挑戰。

