撐不住！中部小型建商再-1 房子蓋一半被法拍

有建商倒閉？主要以台中、彰化地區為營運範圍的某建商公司，近期就因財務狀況惡化而宣布停業。該公司旗下的多筆資產已陸續遭到法拍，其中一處位於彰化縣竹塘鄉的未完工透天建案，近期也將以2604萬8千元底價進入法拍程序。

「豐裕景觀股份有限公司」成立於2011年，創辦人張姓負責人原本從事景觀與室內設計相關行業。張姓負責人曾回母校演講，分享自身創業的經驗，透露第一次設計的案件為知名迴轉壽司店面。

根據判決書，由於公司及負責人未清償債務，其名下多筆資產近期遭到拍賣。其中，張姓負責人因未清償對銀行的債務，導致他名下位於彰化北斗鎮的透天住宅以656萬元遭到拍定。此外，台中市大肚區的另一棟透天也以1343萬元拍出。

在多筆資產處分後，豐裕景觀位於彰化竹塘鄉的這處透天建案也將進入法拍。據悉，該建案目前樓體主結構已經完成，但電梯等內部設施尚未安裝，屬於未完工狀態。

這處建案預計將以底價2604萬8千元進行法拍。業界人士指出，未完工的建案通常需要買方自行承擔後續的裝修、驗收以及完工風險，門檻較高。外界正高度關注，這項法拍標的是否會吸引到看好區域發展的投資客，或是能接受自行完成裝修的自住族進場競標承接。

