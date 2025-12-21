撐不住！「全台最後1家十盛」也倒了 官網資訊全刪光

生活中心／張尚辰報導

由小吳（左）以及紀卜心（右）合作創立的「十盛」，最後一間分店也將於12月26日關閉。（圖／翻攝自紀卜心IG）

百萬YouTuber「見習網美小吳」與網紅紀卜心合作創辦的手搖飲品牌「十盛熟成奶茶專賣店」去年（2024年）因「假奶風波」導致民眾掀起抵制風潮，分店陸續歇業，如今最後一間桃園中正店也宣布將在12月26日關閉，就連官方網站也將所有分店資訊刪除，引發網友熱議。

十盛官網將所有分店資訊全部刪除。（圖／翻攝自十盛官網）

昨（20）日，一名網友在Threads上發文，指出全台灣最後一間十盛「桃園中正店」也宣布將在12月26日關閉，從開幕至今只營業了1年半。12月初還有網友發現，十盛的官方網站上原本還掛著6間分店的資訊，但是如今也被全數刪除。

貼文發出後，不少網友紛紛留言，「遇到爛網紅公關，這些加盟主真的很可憐」、「十盛開到現在從來沒喝過」、「有撐到最後才倒已經很好了」、「我去年也是跟風排了幾次，不過一個月後就沒人排了」、「網紅割完韭菜買房爽爽去了」，也有人敲碗，希望可以開其他好喝的手搖飲店，「希望之後可以開個一沐日或八曜」、「跪求八曜欸，整個大桃園都沒有」、「開一間50嵐或麻古吧」、「希望開老賴」。

回顧「假奶事件」，「十盛熟成奶茶專賣店」於2024年4月12日在台北市大安區通化街開設全台首間門市，主打以日本北海道十勝乳源為基底的熟成奶茶，全盛時期全台超過20家門市，不過2024年7月遭消基會點名，「十盛熟成奶茶專賣店」乳源標示不清，官網僅顯示使用北海道牛乳，但拒絕告知牛奶品牌。

後續十盛發聲明表示，每杯熟成奶茶都是以北海道乳源為原料，並搭配台灣本地鮮奶一起調和配置「熟成生乳中含有奶精成分讓奶茶喝起來更加濃郁」，坦承店內每杯奶茶都不是純鮮奶茶，讓鮮奶茶愛好者相當不滿，掀起抵制潮。

