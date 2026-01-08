撐不住！喜樂時代過年前「電影票漲10元」 威秀、秀泰、新光暫不跟進

生活中心／賴俊佑報導

喜樂時代影城宣布2月起全票種漲10元。(圖／翻攝自喜樂時代影城 臉書)

看電影變貴了！喜樂時代影城宣布因成本攀升，今年2月起全票種調漲10元，感在過年前調整價格，至於其他家影城包括威秀、秀泰和新光皆表示目前沒有調整價格規劃。

喜樂時代影城全台有3家據點，分別為南港、今日、永和，喜樂時代影城近日在臉書發布調漲公告，「因應近年整體營運成本持續攀升，為維持影城服務品質與良好的觀影體驗，喜樂時代影城將自2026 年2月起，全票種票價調整10元，造成不便，敬請見諒」。

公告一出，影迷們表示「先把投影機換完再漲啦」、「可以不要維持服務品質嗎？需要的是提升服務品質」、「反應客服都沒回應」。

喜樂時代宣布漲價，威秀、秀泰、新光影城暫不跟進。(圖／喜樂時代 提供)

威秀、秀泰、新光暫不跟進

至於其他家影城是否跟進調漲？《三立新聞網》詢問威秀影城、秀泰影城和新光影城，皆表示目前沒有調整價格規劃。

